Экс-мэр Петропавловска-Камчатского Виталий ИВАНЕНКО подозревается в очередной взятке

Возбуждено очередное уголовное дело о взятке при заключении муниципальных контрактов по благоустройству Петропавловска-Камчатского, фигурантом которого является экс-глава Петропавловска-Камчатского Виталий Иваненко.

«Возбуждено уголовное дело о четырех преступлениях коррупционной направленности (ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере), ч.4 ст. 291.1 УК РФ (2 эпизода посредничества во взяточничестве), ч.5 ст. 291 УК РФ (дача взятки)», - сообщили в СУ СКР по Камчатскому краю.

По версии следствия, в период с мая по август 2018 года представитель одной из коммерческих организаций передал через посредников бывшему главе Петропавловск-Камчатского городского округа частями взятку в виде денег в размере 2 млн. рублей, что является особо крупным размером, за беспрепятственное принятие выполненных работ по благоустройству города, приоритет при заключении муниципальных контрактов в будущем и общее покровительство. Установлено, что одним из посредников во взяточничестве являлся родной брат мэра краевого центра.

Поводом для возбуждения уголовного дела послужили материалы прокурорской проверки и материалы оперативно-розыскной деятельности УФСБ России по Камчатскому краю.

В прокуратуре Камчатского края добавили, что взятку Иваненко, будучи в должности главы города, получил от подрядчика по благоустройству Никольской сопки.

Напомним, экс-мэр Петропавловска-Камчатского Виталий Иваненко и его брат осуждены и отбывают наказание в колонии за совершение аналогичных преступлений.