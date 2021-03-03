«Квартал мастеров» может появиться в центре Петропавловска

Создать единое творческое пространство для ремесленников краевой столицы предложил губернатор Камчатского края Владимир Солодов.

Предложение прозвучало вор время встречи с Ольгой Самойловой, основателем творческой студии керамики «Лепилка» и ее учениками.

Ольга Самойлова – социальный предприниматель, она занимается творчеством с людьми с ограниченными возможностями здоровья.

«Эта студия - один из лучших примеров социального предпринимательства. Здесь очень активно реализуются проекты, которые направлены на вовлечение людей с ограниченными возможностями здоровья в простую, но важную работу руками с глиной. Сегодня мы договорились, что будем дальше работать по продвижению, развитию и реализации тех практических планов, которые сейчас предприниматели перед собой ставят», - сказал Владимир Солодов.

Глава региона предложил обсудить с другими мастерами и ремесленниками возможность работы на единой площадке. Он отметил, что в историческом центре города можно найти место под размещение квартала мастеров.

«Будем прорабатывать вопрос создания единого творческого пространства. Возможно, на базе какого-то промышленного объекта мы создадим художественный кластер. Мастерские смогут активнее развиваться, обмениваться опытом, вдохновляться работами друг друга и развивать разные форматы работы», - добавил глава региона.

Ольга Самойлова поддержала идею главы региона в части создания творческого кластера в краевой столице.

«Это было бы очень удобно как для посетителей, так и для предпринимателей. Жители кря смогут разнообразно и продуктивно провести время в свой выходной на едином пространстве. Ремесленникам это будет тоже удобно: можно пользоваться общими складами, заказывать вместе материалы, общаться и делиться опытом. Я думаю, что для нашего города очень важно создать такое пространство», - сказала Ольга Самойлова.

Напомним, основатель творческой студии керамики «Лепилка» Ольга Самойлова стала финалисткой конкурса «Доброволец России 2020» в номинации «Вдохновленные искусством». Ее проект по обучению созданию глиняной посуды людей с ограниченными вощможностями здоровья стал одним из 210, попавших в финал всероссийского конкурса. Сегодня мастерскую Ольги Самойловой посещают юные и взрослые камчатцы, желающие своими руками создать глиняное изделие. Ольга – постоянный участник различных городских и краевых мероприятий.