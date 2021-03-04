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Камчатка в порядке

Двое человек погибли в ДТП с участием двух автобусов на мильковской трассе

Двое человек погибли в ДТП с участием двух автобусов на мильковской трассе

Следственный комитет на Камчатке начал процессуальную проверку по факту дорожно-транспортного происшествия на мильковской трассе, в котором погибли два человека.

«По предварительным данным, около 19 часов 3 марта на 54 километре трассы Петропавловск-Камчатский – Мильково пассажирский автобус № 201, двигающийся в направлении села Мильково, выехал на встречную полосу, допустил занос и задней боковой частью столкнулся с маршрутным автобусом № 218, двигающимся по маршруту п. Усть-Камчатск – г. Петропавловск-Камчатский», - сообщили в СУ СКР по Камчатскому краю.

В результате ДТП на месте погибли водитель автобуса № 218 и пассажир автобуса № 201. Их личности пока не установлены.

Медицинская помощь на месте происшествия оказана пяти пострадавшим, шесть человек на карете скорой помощи доставлены в медицинское учреждение.

Прокуратура также проводит проверку по факту смертельного ДТП.

На место происшествия приезжали спасатели. «Специалисты Камчатского спасательного центра, прибывшие на место происшествия, с помощью гидравлического инструмента и бензореза деблокировали водителя автобуса, а также организовали помощь пассажирам автобусов совместно с сотрудниками пожарного поста посёлка Лесного», сообщили в ГУ МЧС России по Камчатскому краю.

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