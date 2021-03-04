ПФР: как изменить способ доставки пенсии

В Камчатском отделении ПФР объяснили, как изменить способ доставки пенсии. Сделать это можно дистанционно в Личном кабинете на сайте ПФР (https://pfr.gov.ru) или на портале Госуслуг (https://www.gosuslugi.ru).

В Камчатском крае доставка пенсий и прочих социальных выплат осуществляется через отделения Почты России и кредитные организации (банки). В случае принятия пенсионером решения о замене почты на банк или банка на почту, есть возможность сделать это, не обращаясь в клиентские службы ПФР.

Благодаря электронным услугам и сервисам ПФР, изменить способ доставки выплаты пенсионер может, не выходя из дома. Для этого достаточно подать заявление «О доставке пенсии» в разделе «Пенсии» Личного кабинета гражданина на официальном сайте ПФР.

На портале Госуслуг заявление подается через сервис «Подать заявление о доставке пенсии» в разделе «Выплата страховых пенсий, накопительной пенсии и пенсий по государственному пенсионному обеспечению», выбрав ПФР во вкладке «Органы власти» раздела «Услуги».

Выплата будет производиться в соответствии с последним поданным пенсионером заявлением.

Напоминаем, что зачисление пенсий и иных социальных выплат с 1 июля 2021 года будет производиться на банковские карты национальной платёжной системы «Мир».

Перейти на карты МИР необходимо:

- получателям пенсий, выбравших доставку пенсии на банковскую карту

- получателям иных социальных выплат по линии Пенсионного фонда

- получателям ежемесячных выплат из средств материнского капитала