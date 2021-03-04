Один из лавовых потоков Ключевского вулкана прекратил движение
Один из двух лавовых потоков, изливавшихся из трещины на склоне вулкана Ключевского на Камчатке, прекратил свое движение. Об этом сообщил директор Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН Алексей Озеров.
«Группе вулканологов под руководством Ивана Нуждаева и Дмитрия Мельникова, несмотря на чрезвычайно сложные погодные условия (температура -30 градусов, сильный ветер, разряженный воздух), с третей попытки удалось подняться в район бокового прорыва на высоту 3 тыс. м. По полученным данным, шлаковый конус на склоне Ключевского вулкана достиг высоты 54 м при диаметре основания 101 м. Из кратера конуса почти непрерывно происходит выброс вулканических бомб размером 30-50 см, изливается единственный лавовый поток протяженностью 1,2 км. Второй лавовый поток прекратил свое движение и замер», - сказал Алексей Озеров.
По его словам, действующий лавовый поток спускается внутрь ледника Эрмана. «На поверхности ледника наблюдаются трещины и проталины, свидетельствующие о продвижении лавы. По реке Крутенькой продолжают спускаться грязекаменные потоки», - сказал Озеров.
Ученый пояснил, что в настоящее время грязекаменные потоки проходят в стороне от поселка Ключи и не представляют опасности для населения. «Вулканологи испытывают острую потребность в аппаратуре, которая способна получать и передавать данные в телеметрическом режиме. Аппаратура необходима для отслеживания динамики извержения и прогнозирования дальнейших событий в целях обеспечения безопасности жителей населенных пунктов, близлежащих дорог и экологии», - отметил он.
Побочный прорыв произошел на вулкане Ключевском 18 февраля. Зона прорыва расположена на северо-западном склоне на высоте 2850 м над уровнем моря. Прорыв состоит из двух параллельных трещин, расположенных на расстоянии около 250 м друг от друга.
Ключевской вулкан, высота которого составляет 4800 м, является самым высоким действующим вулканом Евразии. Вулкан представляет собой правильный конус с вершинным кратером диаметром около 700 м; на его склонах на высотах 500-3600 м расположено около 80 побочных взрывных кратеров и шлаковых конусов. Исполин находится в 30 км от поселка Ключи Усть-Камчатского района на правом берегу реки Камчатка, в 360 км от Петропавловска-Камчатского. Возраст вулкана оценивается в 7 тысяч лет. Последнее вершинное извержение Ключевского вулкана происходило с первых чисел октября 2020 года до 8 февраля 2021 года.
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