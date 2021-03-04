Камчатскэнерго бесплатно устанавливает счетчики электроэнергии

ПАО «Камчатскэнерго» в рамках исполнения Федерального закона производит установку отсутствующих и неисправных приборов учета электроэнергии, а также замену счетчиков с истекшим межповерочным интервалом.

Приборы учета устанавливает подрядная организация ООО «СпецСервис». Плата за установку не взимается.

Энергетики обращаются к жителям края с просьбой оказать содействие в организации доступа к этажным и распределительным электрическим щитам, а также в подвальные помещения к вводно-распределительным устройствам жилого дома. Доступ необходим для оперативного проведения работ по замене и установке индивидуальных и общедомовых приборов учета, а также трансформаторов тока.

Собственники и наниматели жилых помещений должны содержать установленные электросчётчики (в том числе контрольные пломбы и знаки поверки) в целости и сохранности, а обо всех неисправностях и завершении межповерочного интервала оперативно сообщать в ресурсоснабжающую организацию.

Нарушение целостности и сохранности контрольных пломб и индикаторов признается несанкционированным вмешательством в работу прибора учета и является основанием к перерасчету платы за услугу электроснабжения.

Напомним, с 1 января 2020 года функции по сбыту электрической и тепловой энергии в зоне деятельности Камчатскэнерго переданы Дальневосточной энергетической компании. Работа с подрядчиком по установке счетчиков ведется сотрудниками филиала ПАО «ДЭК» «Камчатскэнергосбыт» от имени и по поручению ПАО «Камчатскэнерго».