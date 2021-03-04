Северянин узнал свой «берингийский» рисунок 20 лет спустя

Житель села Верхне-Хайрюзово Игорь ВОЛКОВ узнал на выставке «Берингия» глазами детей Севера» свой рисунок, на котором в 1999 году он изобразил упряжку гонки «Берингия».

Гонка, начиная с 1991 года, ежегодно проходила через это село, и конкурс рисунков о «Берингии», давно стал традиционным, как и в других посёлках Корякии.

Сегодня Игорь Волков – начальник пожарного поста КГКУ «ЦОД» в родном Хайрюзове и давно забыл про своё произведение. Однако на встречу с командой проекта «Берингия – лицом к лицу с Севером» пришёл с большой охотой: не только кино посмотреть, выставки рисунков и фотографий, но и поговорить с основателем «Берингии» Александром Печенем, которого в сёлах Корякии не видели почти десять лет – с тех пор, как тот отошёл от дел. Так что радость от встречи только удвоилась, когда повзрослевший северянин вдруг увидел свой детский рисунок.

К разговору подключились все, кто стоял рядом, а потом беседа плавно перетекла в вечер воспоминаний, посвящённый не только каюрам «Берингии», но и добровольным помощникам гонки, ведь с самого начала проводить гонку помогали практически все северяне: и трассу вешковали (размечали), и каюров на ночь размещали по домам, и концерты своими силами готовили, и за собаками присматривали, и нарты починить помогали. Да и провожать упряжки на следующий этап выходили всем поселком, напутствуя отважных. А потом ещё долго вспоминали берингийцев, привозивших не только добрые вести, но и гуманитарный груз: витамины детям, канцелярские принадлежности, книги, тёплую одежду, спортивный инвентарь.

В том числе и благодаря этой гуманитарной миссии «Берингию» помнят и любят. В 2021 году с этой же миссией – впервые за последние десять лет - идёт впереди гонки команда проекта «Берингия» – лицом к лицу с севером». Эту акцию в рамках зимнего фестиваля «Берингия» финансирует правительство Камчатского края. Подключились к проекту, который разработал Александр Печень, и неравнодушные жители Камчатки – предприниматели и общественники. Все вместе собрали они основательный гуманитарный груз. Например, холдинговая компания «Новая книга» передала в школы Корякии книгу С.П. Крашенинникова «Описание земли Камчатки», которую пока ещё во многих домах днём с огнём не сыскать. Издательство «Камчатпресс» порадовало детей Севера мягкими игрушками и сказками, КРМОО «Содружество» поделилось «Азбукой национальностей» и книжками-раскрасками. Каждая школа получит фотоальбом «Природные парки Камчатки», который предоставило Министерство природных ресурсов и экологии края, порадовал познавательной литературой Кроноцкий государственный заповедник и т.п.

Команда проекта «Берингия» – лицом к лицу с Севером» опережает упряжки всего на несколько часов – таким образом, Александр Печень, Александр Лазарев и Денис Клеблеев стали глашатаями гонки «Берингия». Ребята оперативно разворачивают в школах и домах культуры фотовыставку Виктора Гуменюка «Берингия» – из века в век»; выставку детских рисунков прошлых лет «Берингия» глазами детей Севера»; выставку плакатов гонки.

На экранах местных школ и ДК в день прибытия команды Печеня, как это всегда было принято в дни гонки, идут фильмы о «Берингии». На встречах с жителями северных посёлков командор рассказывает историю традиционной камчатской гонки на собачьих упряжках «Берингия», а также презентует переизданные в 2020-2021 гг. книги о гонке 1990 и 1991 г.г. Книги эти основатель «Берингии» дарит библиотекам и школам.

Во всех северных посёлках и сёлах по пути следования упряжек режиссёр Денис Клеблеев снимает документальное кино, поэтому команда проекта старается не только провести все свои мероприятия, но и встретить участников гонки на финише очередного этапа, чтобы режиссер успел поработать с каюрами.

3 марта утром команда проекта встречалась со школьниками села Ковран, здесь разворачивали выставку рисунков и показали детям несколько фильмов, а затем уже в спортзале местной школы Александр Печень и его помощники оформили фотовыставку Виктора Гуменюка (уместилось 60 фотополотен из 120) и провели вечер встречи с жителями Коврана.

Открывал вечер ительменский фольклорный ансамбль «Эльвель». Получилось интересно – с фотополотен основатель «Эльвеля» Борис Жирков из века прошлого смотрел на артистов коллектива века нынешнего. Фотовыставку в спортзале решили оставить до утра, чтобы школьники успели её посмотреть. Упаковывать фотографии команда проекта будет перед самым отъездом в Седанку, куда отправится 4 марта после полудня.

В Седанке Тигильского района точно в соответствии с планом работы ребята снова развернут все выставки, а также предложат сельчанам посмотреть несколько фильмов о гонке «Берингия», и в первую очередь фильм французского режиссера Оливье Габерсека «Снега Камчатки», в котором есть немало эпизодов с участием каюра «Берингии» Маргариты Байшуаковой. 9 февраля этого года Маргарита Аркадьевна ушла из жизни, оставив о себе добрую память и светлую грусть. И в Седанке, и в Усть-Хайрюзове, и в других поселках Корякии хорошо знали и любили отважную эвенку, ведь она была человеком добрым, заботливым и безотказным. За те восемь гонок, что прошла Маргарита Байшуакова по северу Камчатки, она стала желанным гостем в домах северян. Отметим, что Рита по профессии фельдшер, поэтому по пути следования гонки умудрялась ещё и медицинскую помощь людям оказывать.

А вот в «столице Ительмении» селе Ковран Александр Печень несколько изменил программу кинофестиваля «Берингии» – из 25 фильмов о гонке он выбрал именно те, в которых есть эпизоды с участием кандидата философских наук Виктории Петрашевой. Жителям этого села Виктория Васильевна хорошо знакома – родилась она в соседнем Утхолоке, а в Ковран наведывалась частенько, уже став бабушкой – навещала внучку Татьяну Дегай, кстати, танцевавшую в ансамбле «Эльвель».

Жизнь свою ительменка Виктория Петрашева, как и её внучка, посвятили исследованию ительменов – этноса, который едва не исчез с карты народов России. Отметим, что гонку «Берингия» Виктория Васильевна всегда поддерживала и даже сопровождала. Отправилась она в экспедицию «Берингия» и в 2010 году, как раз, когда свой фильм «Снега Камчатки» снимал Оливье Габерсек.

«В память о Виктории Петрашевой мы показали две видеозарисовки, – рассказал Александр Печень. – Одна – из фильма о гонке 1991 года, снятого кинооператорами Камчатского телевидения Григорием Редькиным и Аванесом Аветисяном. Вторая – пятиминутное интервью из фильма 2010 года Оливье Габерсека, где Виктория Васильевна рассказывала об ительменском народе. А потом поставили 35-минутный фильм «Берингия-2002» Валерии Жуковской, тоже Камчатского телевидения. Динамичный фильм и кадров из Коврана там много. Тёплый вечер получился!».

После работы в Седанке команда проекта «Берингия – лицом к лицу с Севером» отправится Тигиль, Воямполку, Палану, Лесную, Карагу и Оссору.

Таким образом, чуть обгоняя упряжки традиционной Камчатской гонки «Берингия-2021», команда проекта доставит гуманитарный груз в школы 12 сёл и посёлков по маршруту гонки, а также в Паланский детский дом, везде проведёт выставки и кинопоказы, встречи с северянами и конкурсы детских рисунков, посвящённых гонке «Берингия».



Участники гуманитарной акции «Берингия – детям Корякии»:

- Правительство Камчатского края, в том числе Министерство туризма КК и АНО «Камчатский туристический информационный центр».

- Холдинговая компания «НОВАЯ КНИГА».

- Полиграфический холдинг «КАМЧАТПРЕСС».

- КГБУ «Камчатский краевой объединённый музей».

- Камчатское отделение Русского географического общества (РГО).

- ФГБУ «Кроноцкий заповедник».

- Министерство природных ресурсов и экологии Камчатского края и Природный парк «Вулканы Камчатки».

- Камчатская региональная межнациональная общественная организация (КРМОО) «Содружество».

- Студия «Щőрс».

- Общественная организация молодёжи КМНС в Камчатском крае «Дружба северян».





Вера СТУПНИКОВА, пресс-секретарь проекта «Берингия» – лицом к лицу с севером».

Фото Александра ПЕЧЕНЯ и Александра ЛАЗАРЕВА