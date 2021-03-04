Камчатцев ждет праздничная программа в честь 8 марта

В преддверии празднования Международного женского дня учреждения культуры подготовили целый ряд мероприятий.

Камчатская краевая детская библиотека имени Виталия Кручины приглашает на мастер-классы по изготовлению подарка, ведь подарок, сделанный своими руками, особенно ценен.Мероприятия продлятся до 7 марта. Кроме уроков рукодельного мастерства, гостей библиотеки ждут книжные и мультимедийные выставки, посвященные женщинам в литературе и искусстве. Книги, репродукции, музыкальные записи помогут вспомнить или узнать что-то новое о великих и самых обычных женщинах.

Кроме этого, сотрудники подготовили игровую программу для юных камчатцев, посвященную празднованию 8 Марта. Ребятам предстоит состязаться в шитье, кулинарии, цветоводстве и умении заплетать косички. Мероприятие состоится 5 марта

5 марта женщин Камчатки поздравит с праздником Камчатский камерный оркестр им. Г. Аввакумова под управлением заслуженного артиста России Александра Гилева. Зрителей ждет программа популярной классической музыки и музыки из кинофильмов. Прозвучит вальс «Весенние голоса» Иоганна Штрауса, «Лунная серенада» Гленна Миллера, «Либертанго» Астора Пьяццоллы, «Менуэт» Поля Мориа, танго из кинофильма «Запах женщины» Карлоса Гарделя, музыка из кинофильмов «Раба любви» Эдуарда Артемьева, «Мой ласковый и нежный зверь» Евгения Доги, «Крестный отец» Нино Рота и другие произведения. Солисты - лауреаты международных конкурсов Иван Рак и Сирана Мирзоян. Мероприятие состоится в концертном зале филармонии «Октябрьский». Начало в 19:00.

6 марта Камчатский краевой художественный музей приглашает всех желающих создать уникальную весеннюю картину с помощью мимозы, яркого весеннего цветка. Начало в 15:00.

Театрализованную шоу-программу «Позвольте вами восхищаться!» подготовил для камчатских женщин ЦКД «Сероглазка». В канун самого весеннего праздника гостей ждут танцевальные номера, праздничная атмосфера и выступление актеров Камчатского театра драмы и комедии. На сцену ЦКД «Сероглазка» выйдут лучшие творческие коллективы края – виртуозным исполнением различных композиций гостей порадует джаз-группа «Без баяна», выступят вокалисты Иван Рак и Лина Зибрицкая. Также свой сюрприз к 8 Марта приготовили участники ансамбля «Прелестные глазки». Концерты состоятся 6 и 7 марта. Начало в 19:00.

В честь своего 5-летнего юбилея и весеннего праздника дуэт «Грани» актер Камчатского театра драмы и комедии Михаил Белозеров и камчатский музыкант Михаил Головачев подготовили новый интересный проект. Программа посвящена творчеству Микаэла Таривердиева, которому в этом году исполнилось бы 90 лет. 6 и 7 марта камчатцев ждут на музыкальных мероприятиях. Начало в 15:00.