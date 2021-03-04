Два уголовных дела о ДТП на мильковской трассе расследует СК на Камчатке

В следственный комитет из прокуратуры передано уголовное дело, возбужденное полицией по факту ДПТ на Мильковской трассе, сообщили в прокуратуре Камчатского края.

«Органом следствия ОМВД России по Елизовскому району возбуждено уголовное дело по факту ДТП на 54 км трассы Петропавловск – Камчатский – Мильково по ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц). Это дело по решению Елизовского городского прокурора изъято из производства органа следствия МВД и передано для дальнейшего расследования в территориальный отдел СК России по Камчатскому краю», - сказали в прокуратуре.

Дело передано из полиции в СКР из-за необходимости проведения значительного числа экспертиз и следственных действий.

Напомним, 4 марта следком возбудил по факту аварии дело по статье 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности при перевозке людей рейсовым автобусом, повлекшее по неосторожности гибель двух человек). В итоге СУ СКР по Камчатскому краю расследует уже два уголовных дела по факту смертельной аварии на мильковской трассе.

Напомним, авария произошла вечером 3 марта на 54 км трассы Петропавловск-Камчатский – Мильково. Водитель автобуса маршрута №201 "Городского автопарка", ехавший из Петропавловска-Камчатского в Мильково, по данным следствия, превысил скорость и экстренно затормозил при сближении с "Уралом". Автобус занесло, он оказался на встречной полосе, где столкнулся с автобусом маршрута №218, который вез пассажиров из Усть-Камчатска в Петропавловск. Водитель автобуса №218 и пассажир автобуса № 201 погибли на месте. Как сообщили в СУ СКР, пострадали не менее 20 пассажиров, семь человек госпитализированы.