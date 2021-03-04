 
В Петропавловске-Камчатском 16:03, 04 Марта, четверг
ночью -11°C
днем -5°C
ветер 10,8 м/с
Завтра 05 Марта
-9 ... -1°C
ветер 5 м/с
Камчатка в порядке

Два уголовных дела о ДТП на мильковской трассе расследует СК на Камчатке

Два уголовных дела о ДТП на мильковской трассе расследует СК на Камчатке

В следственный комитет из прокуратуры передано уголовное дело, возбужденное полицией по факту ДПТ на Мильковской трассе, сообщили в прокуратуре Камчатского края.

«Органом следствия ОМВД России по Елизовскому району возбуждено уголовное дело по факту ДТП на 54 км трассы Петропавловск – Камчатский – Мильково по ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц). Это дело по решению Елизовского городского прокурора изъято из производства органа следствия МВД и передано для дальнейшего расследования в территориальный отдел СК России по Камчатскому краю», - сказали в прокуратуре.

Дело передано из полиции в СКР из-за необходимости проведения значительного числа экспертиз и следственных действий.

Напомним, 4 марта следком возбудил по факту аварии дело по статье 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности при перевозке людей рейсовым автобусом, повлекшее по неосторожности гибель двух человек). В итоге СУ СКР по Камчатскому краю расследует уже два уголовных дела по факту смертельной аварии на мильковской трассе.

Напомним, авария произошла вечером 3 марта на 54 км трассы Петропавловск-Камчатский – Мильково. Водитель автобуса маршрута №201 "Городского автопарка", ехавший из Петропавловска-Камчатского в Мильково, по данным следствия, превысил скорость и экстренно затормозил при сближении с "Уралом". Автобус занесло, он оказался на встречной полосе, где столкнулся с автобусом маршрута №218, который вез пассажиров из Усть-Камчатска в Петропавловск. Водитель автобуса №218 и пассажир автобуса № 201 погибли на месте. Как сообщили в СУ СКР, пострадали не менее 20 пассажиров, семь человек госпитализированы.

67

Комментарии

Нет комментариев. Ваш будет первым!
Переместите вправо
Загрузка...
Новости ИА Камчатка
Подробности Власть Коммуналка Земляки Образование Большая рыбалка Карта сайта
Материалы, опубликованные на сайте, не рекомендуются к просмотру лицам в возрасте до 16 лет без присутствия взрослых