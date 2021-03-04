12586 камчатцев привились от COVID-19

На Камчатке продолжается кампания по массовой вакцинации населения от COVID-19, сообщили в министерстве здравоохранения региона.

Третьего марта первый компонент вакцины поставлен 241 человеку, вторично вакцинировались – 452 жителя полуострова. Общее количество первично привитых в Камчатском крае – 12586 человек, вакцину второго компонента поставили 7583 человек.

В Карагинский район доставлена очередная партия – 150 доз – вакцины «Спутник V» («Гам-КОВИД-Вак»).

150 доз двухкомпонентной вакцины распределены для Озерновской районной больницы.

По-прежнему из-за непогоды невозможна поставка партий вакцины в Олюторский и Алеутский районы для больниц в Тиличиках и Никольском.

Напомним, записаться на вакцинацию от COVID-19 на Камчатке можно через порталы «Госуслуги» и «Госуслуги41» и по телефону горячей линии – 122. Вакцинацию могут пройти граждане Российской Федерации в возрасте от 18 лет. Гражданин вправе обратиться в любую из клиник, которые занимаются иммунизацией, записаться на определённое время и дату и к оговорённому сроку прийти и сделать первую прививку вакциной «Спутник V» («Гам-КОВИД-Вак»). Вторую дозу прививки необходимо ввести через 21 день. Вакцинация бесплатна и проводится на добровольной основе.