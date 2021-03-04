Оленей на Камчатке снарядят спутниковыми ошейниками

Ошейники для дистанционного наблюдения за северными оленями прибыли на Камчатку. Пробная партия спутниковых ошейников будет распределена по оленеводческим звеньям, сообщил зампредседателя правительства региона Роман Василевский.

Прибор для отслеживания местонахождения оленей представляет собой ошейник со встроенным спутниковым датчиком, который каждые 2 часа передает координаты.

«Ошейники будут крепиться на оленей-вожаков стада. Периодически часть оленей выделяется из общего табуна и уходит за вожаком, со спутниковым ошейником их будет гораздо проще найти. Сейчас оленеводы ищут отколовшихся оленей по следам, задействуют вездеходы и снегоходы. Ошейники смогут сэкономить как средства на топливо, так и человеческие силы», - рассказал Роман Василевский.

Сейчас в край поступила пробная партию ошейников, всего 10 штук, производитель предоставил ее бесплатно. Если техника хорошо себя зарекомендует, ошейники будут закуплены во все оленеводческие звенья края, примерно по 4 ошейника на каждое звено.

Напомним, на территории региона работают 9 оленеводческих предприятий. По итогам 2020 года общее поголовье составило более 43 тысяч оленей.