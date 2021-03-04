Гость из Алтайского края избил и утопил работника турбазы на Камчатке

Суд на Камчатке рассмотрит уголовное дело об убийстве работника туристической базы приезжим из Алтайского края, сообщили в краевой прокуратуре.

По версии следствия, в ноябре прошлого года 41-летний уроженец Алтайского края в состоянии алкогольного опьянения на туристической базе в Усть-Большерецком районе, испытывая злость и недовольство из-за плохо растопленной бани к одному из работников места отдыха, решил убить последнего. Он нанес потерпевшему два удара кулаками в область лица, от которых тот упал на пол и потерял сознание. Воспользовавшись его беспомощным состоянием, злоумышленник отнес его реке, где утопил.

Уголовное дело направлено в Усть-Большерецкий районный суд для рассмотрения по существу.