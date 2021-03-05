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Ресурсоснабжающие организации Камчатки заранее закупят топливо для отдаленных районов по выгодной цене

Ресурсоснабжающие организации Камчатки заранее закупят топливо для отдаленных районов по выгодной цене

Министерство финансов Камчатского края раньше обычного предоставило бюджетные кредиты ресурсоснабжающим организациям полуострова. Это поможет в срок провести северный завоз – доставить в отдалённые районы уголь и дизельное топливо, сообщил глава региона Владимир Солодов.

«Мы планомерно идём к тому, чтобы северный завоз осуществлялся в соответствии с графиком, а для этого важно устойчивое положение ресурсоснабжающих организаций. К сожалению, они в большой степени зависят от такого механизма поддержки, как бюджетные кредиты. Их объём согласован, из года в год он не меняется, но в прошлые годы средства часто доводились до ресурсников уже в середине года или даже во второй половине. В этом году мы поставили в приоритет эти расходы, и уже сейчас организации получили средства. Это даёт возможность заблаговременно приобрести топливо по более выгодной цене и создать запас для того, чтобы ритмично осуществлять завоз в отдалённые населённые пункты», – сказал губернатор.

Он добавил, что по этому направлению предстоит ещё большой объём работы: необходимо проанализировать схему поставок, подобрать оптимальный вид топлива для котельных, модернизировать котельные. Всё это поможет не только обеспечить жителей северных посёлков бесперебойным теплом и электричеством, но и постепенно снизить нагрузку на бюджет региона.

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