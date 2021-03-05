Ресурсоснабжающие организации Камчатки заранее закупят топливо для отдаленных районов по выгодной цене

Министерство финансов Камчатского края раньше обычного предоставило бюджетные кредиты ресурсоснабжающим организациям полуострова. Это поможет в срок провести северный завоз – доставить в отдалённые районы уголь и дизельное топливо, сообщил глава региона Владимир Солодов.

«Мы планомерно идём к тому, чтобы северный завоз осуществлялся в соответствии с графиком, а для этого важно устойчивое положение ресурсоснабжающих организаций. К сожалению, они в большой степени зависят от такого механизма поддержки, как бюджетные кредиты. Их объём согласован, из года в год он не меняется, но в прошлые годы средства часто доводились до ресурсников уже в середине года или даже во второй половине. В этом году мы поставили в приоритет эти расходы, и уже сейчас организации получили средства. Это даёт возможность заблаговременно приобрести топливо по более выгодной цене и создать запас для того, чтобы ритмично осуществлять завоз в отдалённые населённые пункты», – сказал губернатор.

Он добавил, что по этому направлению предстоит ещё большой объём работы: необходимо проанализировать схему поставок, подобрать оптимальный вид топлива для котельных, модернизировать котельные. Всё это поможет не только обеспечить жителей северных посёлков бесперебойным теплом и электричеством, но и постепенно снизить нагрузку на бюджет региона.