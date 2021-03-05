Судостроение на Камчатке - в перечне приоритетных инвестпроектов

В Камчатском крае идёт доработка проекта по развитию судоремонтного и судостроительного кластеров. Он включен в перечень приоритетных инвестиционных проектов.

О работе в этом направлении и о его перспективах глава региона Владимир Солодов рассказал в программе «Камчатка: итоги недели».

Так, потенциальный объём услуг по ремонту гражданских судов в регионе превышает 3 миллиарда рублей.

«Судоремонт востребован не только из-за Северного морского пути. Уже сейчас в акватории, приближенной к Петропавловску-Камчатскому, только рыболовство осуществляет порядка 640 судов, – сказал Владимир Солодов. – К сожалению, за прошедшие десятилетия судостроительная отрасль была в упадке, и восстановить её мгновенно невозможно: это вопрос воссоздания причальных стенок, промышленных мощностей, логистических цепочек, привлечения квалифицированных специалистов. Все это мы учтем в программе. Будем в ближайшее время определяться с крупными инвесторами и оказывать государственную поддержку, которая потребуется для воссоздания этой ключевой отрасли для Камчатки».

Глава региона добавил, что особый импульс развитию судоремонта дала президентская программа инвестиционных квот, получившая народное название «квоты под киль»: предприятия, которые строят новые суда и рыбзаводы на территории страны, получают возможность увеличить объёмы вылова.