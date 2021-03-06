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Стать волонтёрами проекта «Формирование комфортной городской среды» приглашают жителей Камчатки

Стать волонтёрами проекта «Формирование комфортной городской среды» приглашают жителей Камчатки

Продолжается набор волонтёров для работы в проекте «Формирование комфортной городской среды». Первые добровольцы уже подали свои заявки.

Проект «Формирование комфортной городской среды» работает в Камчатском крае с 2017 года. Жители края путём голосования на сайте 41.gorodsreda.ru решают, какое общественное пространство будет реконструировано. Голосование пройдёт с 26 апреля по 30 мая.

Предполагается, что в этом году волонтёры станут основной движущей силой проекта «Формирование комфортной городской среды».

«Мы ждём ответственных и неравнодушных людей. Работа очень важная и интересная. Нужно будет рассказать нашим жителям о том, насколько важен проект для нашего региона, и оказать поддержку и помощь в голосовании», – рассказала заместитель министра развития гражданского общества, молодёжи и информационной политики Камчатского края Виктория Подлесная.

Добровольцем может стать любой житель Камчатского края в возрасте от 16 лет. Чтобы присоединиться к команде волонтёров, необходимо до 22 марта оставить заявку на сайте DOBRO.RU.

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