Термальные источники Зеленовских озерков передадут в собственность АО «Тепло земли»

Открытое совещание по вопросу передачи термальных источников в Зеленовских озерках в собственность АО «Тепло Земли» провел зампредседателя правительства Камчатского края Сергей Миронов.

В совещании приняли участие глава Елизовского муниципального района Сергей Тюлькин, глава Раздольненского сельского поселения Владимир Карташов, руководство АО «Тепло Земли», представители предприятия «Заречное» и депутатского корпуса районной Думы.

«С целью повышения эффективности и рационального использования наших природных ресурсов необходимо на первом этапе консолидировать все активы геотермальной воды в одном предприятии, имеющего все компетенции и ресурсы по безопасной эксплуатации такого рода месторождений. На втором этапе следует разработать комплексную программу освоения месторождения для бесперебойного обеспечения термальной водой как резидентов ТОР «Зеленовские озерки», так и социально ориентированного потребителя АО «Заречное», – сказал заместитель председателя правительства края Сергей Миронов. – Важно обсудить все шаги как с руководством района, поселения, народными избранниками, так и с жителями. Если жители не захотят развития, значит, тому так и быть. Моя задача - донести до жителей информацию о планах по перспективному развитию и выстроить эффективную работу по добыче термальной воды исключительно в интересах населения».

В рамках совещания были высказаны пожелания к разработке соглашения по передаче геотермальных источников. В частности, при составлении инвестиционного соглашения будет обеспечена гарантированная бесплатная подача термальной воды Зеленовских озерков для социальных нужд АО «Заречное». Также планируется создание соглашения, в рамках которого стороны закрепят особенно принципиальные условия договора.

«Идея своевременная, она уже давно назрела. Необходимо отрегулировать систему и получить информацию о возможностях скважин. Считаю, что это одно из перспектив развития поселения и необходимо двигаться в этом направлении», – сказал депутат районной Думы Елизова и Раздольненского сельского поселения Дмитрий Осипов.

В рамках предполагаемой передачи лицензии планируется в том числе подробное изучение технического состояния скважин и инфраструктуры с целью проработки необходимого количества инвестиций для ее модернизации.

Необходимо отметить, что термальная вода на Зеленовских озерках предназначена исключительно для бальнеологических целей и СПА-процедур, поскольку имеет высокий индекс минерализации.

По итогам рабочего совещания было решено подробно проработать все условия и пожелания при составлении текста соглашения. В марте заместитель председателя правительства края Сергей Миронов планирует обсудить вопрос на встрече с районным депутатским корпусом, чтобы проговорить все детали, планы и стороны проекта.