Тимур КАРАБАЕВ из Вилючинска – ученик года Камчатки

5 марта состоялось закрытие краевого конкурса «Ученик года Камчатки-2021». На Камчатке конкурс проходил восьмой раз, и впервые в дистанционном формате.

14 старшеклассников демонстрировали свои таланты в различных конкурсных испытаниях: портфолио участника, творческой презентации «Оставь свой след…», домашнем задании «Лэпбук «Музеи моего края», краеведческом конкурсе «Широка страна моя родная», мастер-классе «Формула моего успеха» и открытой дискуссии на тему «Наука – это мы».

«В этом году конкурс «Ученик года» имел свои особенности. Впервые мы провели его в дистанционном формате, и участники, и члены жюри успешно справились с поставленными задачами. Кроме того, в 2021 году конкурсу «Ученик года» присвоили статус «всероссийский». Таким образом, у нас впервые проходил не просто краевой конкурс, а региональный этап всероссийского конкурса «Ученик года - 2021». Ребята проявили себя как незаурядные личности, настоящие лидеры своих ученических коллективов», - рассказала заместитель министра образования Камчатского края Евгения Орешко.

Победителем восьмого регионального конкурса «Ученик года Камчатки» стал десятиклассник вилючинской школы №9 Тимур Карабаев.

Отметим, что в 2015 году лучшим учеником Камчатки стал старший брат Тимура, теперь уже выпускник вилючинской школы Женисбек Карабаев.

Кроме того, члены жюри по результатам конкурса определили двух лауреатов. Ими стали ученик петропавловской школы №40 Максим Удовиченко и ученица школы №5 поселка Ключи София Фролова.

Победитель и лауреаты краевого конкурса «Ученик года Камчатки» были награждены денежными призами. Победитель с группой поддержки отправится в Ульяновск для участия в финале Всероссийского конкурса «Ученик года».

Ссылка на торжественное награждение - https://www.youtube.com/watch?v=H-8irAw6oR8