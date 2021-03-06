Второй этап строительства комплекса многоквартирных домов в Вилючинске завершится летом 2021 года

В рамках рабочей поездки в Вилючинский городской округ министр строительства и жилищной политики Андрей Дегодьев посетил строительство комплекса многоквартирных домов в жилом районе Приморский.

Строительство ведётся в рамках основного мероприятия «Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в сейсмических районах Российской Федерации» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации». Общий процент технической готовности всего объекта составляет около 30%.

«Продолжается строительство второго этапа комплекса домов. К лету текущего года должна завершиться так называемая «заливка» двух оставшихся коробок, после чего мы получим возведенные монолитные конструкции домов. Параллельно ведем переговоры со структурами Правительства Российской Федерации о выделении заключительного финансирования в размере порядка 800 миллионов рублей из Резервного фонда РФ на третий этап строительства, – рассказал Андрей Дегодьев. – Рамочные соглашения подготовлены, и в зависимости от сроков получения дополнительного финансирования мы планируем два варианта сдачи комплекса домов – либо полностью до конца текущего года, либо этапами в 2021 и 2022 годах».

Напомним, в новом жилом комплексе будет построено пять домов на 270 квартир общей площадью почти пятнадцать тысяч квадратных метров жилой площади. В новые квартиры планируется переселить граждан из сейсмодефицитного жилья жилых районов Рыбачий и Приморский.