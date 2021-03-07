47-летний мужчина погиб под лавиной в Елизове, женщину и ребенка удалось спасти

Вечером 6 марта снежная лавина сошла в Елизово в городской черте, в районе улицы Сопочная. Под снегом оказались три человека, один из которых погиб. На месте схода лавины несколько часов работали спасатели с собаками, полицейские и волонтеры.

Очевидцы, полицейские и работники скорой первыми оказались на месте и принялись откапывать людей. На место оперативно прибыли спасатели Камчатского спасательного центра МЧС России с кинологическим расчётом, сотрудники поисково-спасательного отряда КГКУ «ЦОД», а также спасатели Камчатского филиала ДВРПСО МЧС России с собаками, сотрудники специализированной пожарно-спасательной и восьмой пожарной частей. В спасательной операции приняли участие 55 человек, из которых 20 - волонтеры.

Первой из лавины вытащили девочку, затем женщину - обеих живыми. Маму доставили в реанимацию елизовской больницы, а её 8-летнюю дочь - в реанимацию детской краевой больницы с переохлаждением. Последним откопали 47-летнего мужчину, отца девочки, уже мертвым.

Спасатели продолжали работать на месте и с наступлением темноты, тщательно обследовать территорию специальными щупами, поскольку под снегом могли оказаться и другие люди, однако больше никого не нашли.

Следственный отдел Елизово СУ СК России по Камчатскому краю организовал процессуальную проверку. Ход и результаты проверки поставила на контроль прокуратура.