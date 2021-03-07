Старт – 31 марта: Камчатка готовится к всероссийским горнолыжным состязаниям

Камчатский край начал активную фазу подготовки к проведению чемпионата России, Кубка России и соревнований FIS по горнолыжному спорту.

Всероссийские и международные соревнования пройдут на горнолыжном комплексе «Морозная» в городе Елизово в период с 31 марта по 4 апреля 2021 года.

В заседании оргкомитета по подготовке к проведению соревнований приняли участие представители горнолыжного комплекса, Центра спортивной подготовки Камчатского края, компании «Ростелеком», информационного агентства «Камчатка» и главный судья соревнований Сергей Петров.

В рамках совещания обсуждали технические вопросы обустройства трассы, налаживания видеотрансляции для работы судейской бригады и спортивных комментаторов. Главный судья соревнований определял безопасные места для установки тумб операторов, исходя из геометрии склона и трассы. Кроме того, было решено, что первым трассу будет проходить один из судей, который произведет также видеозапись спуска.

Для проведения чемпионата России, Кубка России и соревнований FIS по горнолыжному спорту на горе Морозной в городе Елизово будут выделены три из семи трасс горнолыжной базы. Основные старты пройдут на трассе 2.

Чемпионат России, Кубок России и соревнования FIS по горнолыжному спорту в дисциплинах «слалом-гигант» и «слалом» пройдут на Камчатке в период с 31 марта по 4 апреля.

31 марта пройдут соревнования в дисциплине «супергигант» в рамках чемпионата России среди мужчин и женщин. 1 апреля состоятся соревнования в дисциплине «слалом-гигант». 2 и 3 апреля спортсменов ждут состязания в дисциплине «слалом» в чемпионате России и этапе Кубка России (FIS). 4 апреля пройдут командные соревнования.