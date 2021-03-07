Ирина Яровая - на втором месте ТОП-10 женщин российской политики

В преддверии 8 марта федеральное издание «Актуальные комментарии» провело опрос среди ведущих отечественных политологов и политтехнологов и узнали, каких женщин в российской политике они считают наиболее влиятельными.

На втором месте вице-спикер Госдумы Ирина Яровая. Её опережает руководитель Совета Федерации Валентина Матвиенко. На третьем месте - Татьяна Голикова, заместитель председателя правительства России.

Эксперты отметили, что Ирина Яровая занимается вопросами по улучшению качества оказания медицинской помощи детям с онкологическими заболеваниями. Она предложила разрешить использовать офф-лейбл препараты для больных раком, а также упростить получение квот на высокотехнологическую помощь.

Напомним, в марте Ирина Яровая обратилась к председателю Правительства России Михаилу Мишустину с предложением включить раздел «Детская онкология» в национальный проект «Здоровье», создать на их базе уже существующих и новых онкологических центров 10 опорных межрегиональных центров с распределением между ними регионов в целях незамедлительного направления на точную первичную диагностику и лечение, сформировать единый федеральный регистр детской онкологии с системой мониторинга для взаимодействия между всеми врачами-онкологами федеральных и региональных медицинских учреждений. Также Яровая предлагает упростить порядок финансирования лечения детей с онкологией с учетом стоимости полного курса лечения и особенностей диагноза, включить протонную терапию, как один из эффективных методов лучевой терапии у детей в перечь услуг ОМС, предусмотреть возможность для детей с онкологическими заболеваниями после достижения ими 18-летнего возраста продолжить наблюдение и лечение в детском стационаре хотя бы до 21 года.

Кроме того, Яровая предложила ужесточить наказание за оскорбление ветеранов и разработала законопроект о строительстве новых домов в сейсмоопасных зонах.