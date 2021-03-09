Камчатцы в пяти муниципалитетах проголосуют за объекты благоустройства на общероссийской платформе

Жители Камчатки смогут проголосовать за объекты благоустройства пяти муниципальных образований региона на 2022 год на общероссийской платформе по формированию комфортной городской среды.

«Петропавловск-Камчатский, Вилючинск, Елизово, а также Усть-Камчатск и Мильково определены муниципалитетами-участниками голосования от нашего региона на федеральной платформе. Конкретные территории в городах для выбора жителей предлагаются местными властями, утверждаются и загружаются на сервис до 15 марта, после чего проходят модерацию министерством строительства», – рассказал главный архитектор Камчатки Михаил Кудряшов.

Проект запускают Минстрой России и АНО «Диалог Регионы», и его цель - вовлечь граждан в жизнь города и сделать так, чтобы городская среда отвечала потребностям всех групп населения. Голосование во всех субъектах пройдет в течение одного месяца — с 26 апреля 2021 года по 30 мая 2021 года. Объекты, набравшие наибольшее число голосов, будут включены в адресный перечень для благоустройства на 2022 год.

«Важно, чтобы территории приводились в порядок комплексно: чтобы итогом всей большой работы становилось не установка нескольких лавочек или мощение отдельных тропинок, а преображение выбранного людьми пространства целиком, – подчеркнул Михаил Кудряшов. – В некоторых случаях для этого может потребоваться не один год, а два или три этапа, но результатом станет полноценно благоустроенный парк, сквер или площадь в рамках национального проекта».

Напомним, работа по реализации проектов в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» ведется на Камчатке с 2017 года. Ежегодно в муниципальных образованиях преображаются дворовые территории и значимые общественные пространства