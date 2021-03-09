Подведены итоги седьмого этапа «Берингии-2021»

Участники камчатской гонки на собачьих упряжках 8 марта прибыли в село Воямполка, преодолев 87 километров от Тигиля. Погода на маршруте была ясная, с небольшим ветром, температура воздуха опустилась до –25°C. Об этом сообщили в оргкомитете гонки.

По итогам этапа первый - Вячеслав Демченко, он прошёл маршрут за 4 часа 49 минут 36 секунд. Во всей гонке каюр второй, но разрыв с лидером гонки небольшой. Общее время Вячеслава – 34 часа 52 минуты 27 секунд. Лидер гонки Андрей Семашкин - второй по итогам этапа, всю дистанцию он прошёл за 34 часа 44 минуты 47 секунд. Третье место на этапе и в общем зачёте - у Валентина Левковского. Общее время каюра – 37 часов 5 минут 46 секунд. Замыкает гонку Валерий Чуприн. Общее время участника – 62 часа 5 минут 1 секунда.

Утром 9 марта каюры стартовали в восьмой этап гонки. Им предстоит пройти расстояние от села Воямполка до посёлка Палана.

Напомним, «Берингия-2021» стартовала из села Эссо 28 февраля. Маршрут гонки проходит от села Эссо до посёлка Оссора, протяжённость маршрута составляет 950 километров. Из 13 стартовавших каюров гонку продолжают 9 человек.