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Камчатка в порядке

Семье погибшего под лавиной помогут финансами в организации похорон

Семье погибшего под лавиной помогут финансами в организации похорон

Такое поручение дал губернатор края Владимир СОЛОДОВ. Он также поручил усилить работу по предотвращению чрезвычайных ситуаций вследствие схода лавин

О состоянии пострадавших при сходе лавины в Елизове на еженедельном оперативном совещании в краевом правительстве губернатору доложил глава Елизовского района Сергей Тюлькин.

«Обе пострадавшие – мама Наталья Владимировна и дочь Лиза – сегодня уже дома. Их здоровью ничего не угрожает. По вашим поручениям мы уже работаем – материальная помощь в организации похорон Юрия Юрьевича будет оказана. Также занимаемся трудоустройством Натальи Владимировны в школу, так как она раньше не работала, а занималась воспитанием дочери. С девочкой сейчас необходимо будет поработать психологу – этот вопрос мы тоже взяли на себя», – доложил о ситуации Сергей Тюлькин.

Напомним, шестого марта в Елизове семья – двое взрослых и ребенок – попала под снежную лавину, которая сошла около 18:00 часов неподалеку от школы № 3. Мужчина погиб на месте, женщину и ребенка спасли сотрудники МЧС и полицейские. На месте ЧП работали сотрудники поисково-спасательного отряда ЦОД, регионального Спасцентра, ДВРПСО и специализированной пожарно-спасательной части. К поиску пострадавших были привлечены кинологические расчеты. Женщину с сильным переохлаждением доставили в Елизовскую районную больницу, девочку с аналогичным диагнозом – в детскую краевую больницу.

Губернатор края также поручил усилить работу по предотвращению чрезвычайных ситуаций вследствие схода лавин. «Необходимо провести координационное совещание, чтобы внимательно проанализировать ситуацию с лавиноопасными участками, в первую очередь в черте населенных пунктах полуострова, которые могут нести угрозу жизни и здоровью жителей, и разработать комплекс мер по обеспечению безопасности наших граждан, – подчеркнул Владимир Солодов. – Мы обязаны усилить работу по предотвращению опасных явлений, чтобы такие происшествия не повторялись. Главное – безопасность людей, их благополучие и здоровье».


Заместитель председателя правительства региона Александр Заболиченко рассказал о прошедшей спасательной операции, отметив оперативность и слаженность работы всех служб.

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