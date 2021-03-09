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Камчатка в порядке

Более 20 миллионов рублей – за добычу сельди запрещенным тралом

Более 20 миллионов рублей – за добычу сельди запрещенным тралом

За использование запрещенных орудия лова с судовладельца взыскан ущерб на сумму более 20 млн рублей, сообщили в пресс-службе ПУ ФСБ России по восточному арктическому району.

Решением Петропавловск-Камчатского городского суда удовлетворены исковые требования военного прокурора 310 военной прокуратуры гарнизона о взыскании с ООО «Меркурий» ущерба, причиненного водным биологическим ресурсам Российской Федерации, в размере 20 493 145 рублей, который возмещен указанной компанией в полном объеме.

Как следует из результатов судебного заседания посредством использования судна БМРТ «Бутовск», принадлежащего ООО «Меркурий», в 2019 году в Восточно-Сахалинской подзоне Охотского моря осуществлена добыча (вылов) запрещенным орудием лова - разноглубинным тралом 172/784 м. тихоокеанской сельди, общей массой 48 тонн.

Нарушение природоохранного законодательства выявлено сотрудниками ПУ ФСБ России по восточному арктическому району в ходе проверки судна в районе промысла в рамках осуществления федерального государственного контроля (надзора) в области рыболовства и сохранения водных биологических ресурсов в части морских биологических ресурсов.

Пограничное управление напоминает пользователям водными биологическими ресурсами о необходимости соблюдении требований Федерального закона «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов», Федерального закона «Об исключительной экономической зоне Российской Федерации», Правил рыболовства для Дальневосточного рыбохозяйственного бассейна.

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