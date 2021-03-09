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Театральные встречи: Александр БОБРОВ покажет спектакль-монолог «Бешеная балерина»

Театральные встречи: Александр БОБРОВ покажет спектакль-монолог «Бешеная балерина»

Жителей Петропавловска-Камчатского приглашают на встречу с актером Камчатского театра кукол Александром БОБРОВЫМ, который представит свой спектакль-монолог «Бешеная балерина». Мероприятие пройдет 11 марта в 18:30 в актовом зале Камчатской краевой научной библиотеки им. С. П. Крашенинникова в столице края.

Спектакль поставлен по новелле Григория Константинопольского. А Александр Бобров выступает в роли и актера, и режиссера-постановщика.

Будучи актером Камчатского театра кукол, он самостоятельно осуществил постановку. Творческий эксперимент он задумал еще в студенческие годы, когда учился в театральном училище в Иркутске. И с течением времени воплотил эту идею на сценических площадках края. Спектакль полюбился камчатским театралам. Впервые на сцене библиотеки он прошел два года назад и вызвал много положительных откликов зрителей. Все те, кто не смог его посмотреть или хотел бы увидеть снова, приглашаются на показ. Вход свободный.

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