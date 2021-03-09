Алексей ОЗЕРОВ: Извержение Ключевского вулкана не угрожает жителям посёлка Ключи

О сегодняшней обстановке и о возможных сценариях развития извержения вулкана директор института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН Алексей ОЗЕРОВ рассказал участникам еженедельного оперативного совещания в правительстве края. Глава региона Владимир СОЛОДОВ поручил ученым провести работу по оценке уровня попадания селевых потоков в реку Камчатка.

Как напомнил ученый, на вершине Ключевского вулкана извержение закончилась 8 февраля, но через десять дней началось побочное извержение. Побочный прорыв произошел на вулкане Ключевском 18 февраля. Зона прорыва расположена на северо-западном склоне на высоте 2850 м над уровнем моря. Прорыв состоит из двух параллельных трещин, расположенных на расстоянии около 250 м друг от друга.

На место события институт вулканологии и сейсмологии направил специализированный вулканологический отряд, подготовленный к работе на больших высотах.

«Группе вулканологов под руководством Ивана Нуждаева и Дмитрия Мельникова, несмотря на чрезвычайно сложные погодные условия (температура -30 градусов, сильный ветер, разряженный воздух), с третей попытки удалось подняться в район бокового прорыва на высоту 3 тыс. метров. По полученным данным, шлаковый конус на склоне Ключевского вулкана достиг высоты 54 м при диаметре основания 101 м. Из кратера конуса почти непрерывно происходит выброс вулканических бомб размером 30-50 см, изливается единственный лавовый поток, его ширина составляет около десятка метров, а скорость движения – несколько сотен метров в час. Второй лавовый поток прекратил свое движение и замер», - сказал Алексей Озеров.

Действующий лавовый поток, по словам ученого, уходит под ледник Эрмана.

«Температура лавового потока в центральной части – 1080 градусов, может достигать 1100 градусов, а температура льда – ноль, пояснил Алексей Озеров. - Мощность ледника Эрмана – 50 метров. Взаимодействуя с лавой, ледник разрушается, образуются крупные массы воды высокой температуры, которые тащат с собой обломки лавы. Эти потоки стекают вниз по склону восточнее посёлка Ключи, по ручьям Крутенькому и Киргурич. Разлив достигает нескольких сотен метров. Он вызывает таяние снега и может быть опасен для проезжающей на этой территории техники».

Специалисты института непрерывно исследуют скорость движения лавового потока, температурные параметры, ведется спутниковый мониторинг. Создана карта потенциального движения грязекаменных потоков.

«При самом неблагоприятном раскладе потоки могут пойти по ручью Сухой, но сам поселок Ключи, его строения, инфраструктуру они не заденут», - заверил ученый.

Второй возможный сценарий - если лавовый поток пересечет ледник Эрмана.

«Тогда он пойдет на север, и грязекаменный поток может размыть дорогу Козыревск – Ключи, - прогнозирует Алексей Озеров. – Поэтому перед нашим вулканологическим отрядом поставлена задача находиться на месте в любую погоду и не прекращать наблюдения с тем, чтобы в случае развития такого сценария своевременно предупредить оперативные службы. Сейчас о складывающейся ситуации постоянно информируется МЧС. Однако пока все спокойно, и последствия извержения дороге не угрожают».

Алексей Озеров напомнил о том, что Камчатка является самой «горячей» точкой в мире, здесь ежегодно происходит от трех до семи извержений, что может создавать проблемы для авиации и дорожного сообщения. Петропавловск-Камчатский тоже находится достаточно близко к действующим Корякскому и Авачинскому вулканам. Тем временем камчатские вулканологи работают на старой технике прошлого века.

«Вулканологи испытывают острую потребность в аппаратуре, которая способна получать и передавать данные в телеметрическом режиме. Аппаратура необходима для отслеживания динамики извержения и прогнозирования дальнейших событий в целях обеспечения безопасности жителей населенных пунктов, близлежащих дорог и экологии», - отметил ученый.

Губернатор Камчатского края Владимир Солодов поручил ученым института вулканологии и сейсмологии и КамчатНИРО до конца текущей недели предоставить информацию о возможном объёме попадания селевых потоков в реку Камчатка, которое может произойти в результате извержения Ключевского вулкана.

«До конца текущей недели нужно провести совместную работу учёных Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН и КамчатНИРО по оценке уровня попадания грязевых потоков в прогнозируемом объёме в реку Камчатка. Нужно заблаговременно просчитать, какая существует вероятность такого сценария, а также оценить, какой урон в этом случае может быть нанесён нерестовым процессам и в целом экосистеме реки. Это позволит рассчитать алгоритм действий в случае такого прогноза. К этой работе будут подключены также специалисты по изучению рек», - сказал глава региона.

Губернатор также поручил заместителю председателя правительства Камчатского края - министру специальных программ Александру Заболиченко продолжать держать ситуацию с извержением вулкана на постоянном контроле.

Напомним, 1 марта на еженедельном совещании Владимир Солодов поручил создать рабочую группу по изучению влияния Ключевского вулкана на экосистему края. В рабочую группу вошли камчатские учёные из числа сотрудников КамчатНИРО, КамчатГТУ.

Справка

Ключевской вулкан, высота которого составляет 4800 м, является самым высоким действующим вулканом Евразии. Вулкан представляет собой правильный конус с вершинным кратером диаметром около 700 м; на его склонах на высотах 500-3600 м расположено около 80 побочных взрывных кратеров и шлаковых конусов. Исполин находится в 30 км от поселка Ключи Усть-Камчатского района на правом берегу реки Камчатка, в 360 км от Петропавловска-Камчатского. Возраст вулкана оценивается в 7 тысяч лет. Последнее вершинное извержение Ключевского вулкана происходило с первых чисел октября 2020 года до 8 февраля 2021 года.