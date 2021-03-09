Имя Георгия ГОРШКОВА присвоено побочному прорыву вулкана Ключевского на Камчатке

Образовавшемуся в 2021 году побочному прорыву на склоне вулкана Ключевского присвоено имя выдающегося советского ученого.

«Имена значимым вулканологическим событиям присваиваются решением ученого совета. Имена даются именно боковым прорывам, потому что они остаются навсегда. От вершинных извержений уже через год не остается никаких следов. А боковые прорывы лежат на склоне, и для того чтобы идентифицировать их по отношению друг к другу, для вулканологии как науки, им присваиваются собственные имена», - сообщил Алексей Озеров, директор Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН.

Он отметил, что имя Георгия Горшкова дано новому прорыву для увековечения памяти выдающегося ученого, внесшего колоссальный вклад в развитие вулканологии в нашей стране. «При этом значительная часть научных достижений Георгия Степановича базировалась именно на изучении Ключевской группы вулканов на Камчатке», - добавил директор института.

Георгий Степанович Горшков (1921 – 1975) - советский учёный, вулканолог, член-корреспондент АН СССР.

Первую научную работу об открытом им новом минерале индерборите опубликовал в 1941 г. в возрасте 20 лет. В самом начале Великой Отечественной войны Георгий Горшков, прервав учебу в университете, поступил добровольцем в Красную Армию. В боях под Москвой он был тяжело контужен и после демобилизации продолжил занятия в университете.

Георгий Горшков разработал новаторскую теорию вулканизма, согласно которой состав и строение верхних частей мантии под океанами, континентами, островными дугами и океаническими хребтами различны: эти различия проявляются в существовании двух главных классов пород – континентального и океанического

За выдающиеся научные достижения Георгий Степанович Горшков был избран в 1966 году членом-корреспондентом Академии наук СССР. В это же время он возглавил Институт вулканологии на Камчатке. На XV Генеральной Ассамблее МГГС коллектив института уверенно занял передовые позиции в мировой науке, а Георгий Степанович был избран президентом Международной Ассоциации вулканологии и химии недр Земли.

Побочный прорыв произошел на вулкане Ключевском 18 февраля. Зона прорыва расположена на северо-западном склоне на высоте 2850 м над уровнем моря. Прорыв состоит из двух параллельных трещин, расположенных на расстоянии около 250 м друг от друга. Высота шлакового конуса у истока прорыва достигла к настоящему времени почти 60 м, диаметр основания - 101 м. Продолжается излияние лавового потока и разлет вулканических бомб.