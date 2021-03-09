Губернатор раскритиковал чиновников, отвечающих отписками на обращения камчатцев

О недопустимости отписок и формализма в работе с обращениями граждан, которые поступают на портал «Камчатка в порядке», губернатор Камчатского края Владимир Солодов рассказал на еженедельном оперативном совещании правительства региона.

«Мы сделали новый механизм работы с обращениями граждан не для того, чтобы ваши сотрудники транслировали привычный формат бюрократического футбола в переписке с гражданами. Люди вам пишут по существу, и ответ должен быть тоже по существу. В противном случае мы дискредитируем всю большую работу, которую вместе проводим», – сказал Владимир Солодов.

Глава региона добавил, что в следующий раз в случае пространных ответов не по существу и формальных отписок на обращения граждан к должностным лицам, ответственным за работу с обращениями, будут применяться меры дисциплинарного реагирования.

Напомним, портал «Камчатка в порядке» был запущен в 2020 году по инициативе главы региона Владимира Солодова. Цель создания подобной платформы - без сбора документов и хождения по инстанциям рассказать о проблеме или предложить властям вариант решения какого-либо вопроса.