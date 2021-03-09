 
В Петропавловске-Камчатском 00:23, 09 Марта, вторник
ночью -17°C
днем -6°C
ветер 5 м/с
Завтра 10 Марта
-14 ... -2°C
ветер 2,5 м/с
Камчатка в порядке

Губернатор раскритиковал чиновников, отвечающих отписками на обращения камчатцев

Губернатор раскритиковал чиновников, отвечающих отписками на обращения камчатцев

О недопустимости отписок и формализма в работе с обращениями граждан, которые поступают на портал «Камчатка в порядке», губернатор Камчатского края Владимир Солодов рассказал на еженедельном оперативном совещании правительства региона.

«Мы сделали новый механизм работы с обращениями граждан не для того, чтобы ваши сотрудники транслировали привычный формат бюрократического футбола в переписке с гражданами. Люди вам пишут по существу, и ответ должен быть тоже по существу. В противном случае мы дискредитируем всю большую работу, которую вместе проводим», – сказал Владимир Солодов.

Глава региона добавил, что в следующий раз в случае пространных ответов не по существу и формальных отписок на обращения граждан к должностным лицам, ответственным за работу с обращениями, будут применяться меры дисциплинарного реагирования.

Напомним, портал «Камчатка в порядке» был запущен в 2020 году по инициативе главы региона Владимира Солодова. Цель создания подобной платформы - без сбора документов и хождения по инстанциям рассказать о проблеме или предложить властям вариант решения какого-либо вопроса.

46

Комментарии

Нет комментариев. Ваш будет первым!
Переместите вправо
Загрузка...
Новости ИА Камчатка
Подробности Власть Коммуналка Земляки Образование Большая рыбалка Карта сайта
Материалы, опубликованные на сайте, не рекомендуются к просмотру лицам в возрасте до 16 лет без присутствия взрослых