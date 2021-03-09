Реестр земельных участков для многодетных семей сформируют на Камчатке до 1 апреля

Губернатор Камчатского края Владимир Солодов раскритиковал действия чиновников, из-за непрофессионализма которых формирование реестра земельных участков для многодетных семей растянулось на несколько месяцев.

Глава региона, обращаясь на оперативном совещании к министру имущественных и земельных отношений региона Ивану Мищенко, отметил, что вопрос формирования реестра земельных участков для многодетных семей и создание электронной очереди обсуждался на уровне правительства региона еще в начале лета прошлого года. Однако решение этой ситуации затянулось на несколько месяцев. 5 марта текущего года Законодательным собранием был принят закон «О предоставлении земельных участков гражданам Российской Федерации, имеющим трёх и более детей, в Камчатском крае», после чего муниципалитетам был дан срок в течение двух месяцев привести в соответствие с нормативным документом свои регламенты, чтобы уже с 1 июня реестр земель был доступен жителям края. Также в эти сроки должна заработать электронная очередь, в которую могут встать многодетные семьи для получения земельного участка. Это позволит им через сайт госуслуг либо МФЦ направлять заявление, которое в соответствии с датой подачи будет поставлено в очередь.

Глава региона такие сроки назвал неприемлемыми и дал поручение разрешить бюрократические проволочки до 1 апреля 2021 года. По его словам, вопросы с приведением документов в соответствии с принятым в Камчатском крае законом муниципалитеты должны были решать параллельно с рассмотрением документа Законодательным Собранием.

«Следует срочно пересмотреть эти сроки. Все подготовительные работы должны быть проведены параллельно с окончанием работ в Законодательном собрании Камчатского края. Необходимо, чтобы максимум с 1 апреля сайт, где многодетные семьи смогут выбрать земельные участки, заработал. Принимайте меры для разрешения этой проблемы. Абсолютно неприемлемо, что мы год не можем запустить простейший алгоритм», — сказал Владимир Солодов, обращаясь к Ивану Мищенко.

Напомним, ранее сообщалось, что с выходом нового закона многодетным семьям необходимо будет подать заявление в тот муниципалитет, на территории которого они желают получить земельный участок. Это не будет зависеть от действующей прописки. Закон обяжет органы местного самоуправления в открытом доступе публиковать такие перечни. На сегодняшний день сформировано свыше 430 участков для многодетных в Авачинской агломерации. Каждая многодетная семья сможет на сайте посмотреть несколько сотен земельных участков и в Петропавловске-Камчатском, и в Елизовском районе, и в понятном режиме очерёдности последовательно получать эти участки.