Претендентов на должности глав Пенжинского и Алеутского районов пока не нашлось

Прием документов от кандидатов на замещение должностей глав в двух муниципальных образованиях края продолжается, сообщил министр по делам местного самоуправления и развитию Корякского округа Камчатского края Сергей Лебедев.

Прием документов от кандидатов на должность главы Пенжинского муниципального района завершится 15 марта. 22 марта завершится прием документов на должность главы Алеутского муниципального округа.

«На сегодняшний день документов от претендентов ни на один из этих конкурсов пока не подано. Это связано с тем, что сбор пакета документов занимает немалое время. Так сложилось, что документы начнут поступать ближе к концу объявленного срока. Поэтому, пока еще есть возможность, приглашаю граждан к участию в этих конкурсах. Хочу напомнить, что документы претендент должен представить лично либо по нотариально заверенной доверенности», - сказал Сергей Лебедев.

Объявления о режиме работы пунктов по приему документов размещены на сайтах муниципальных образований, а также на странице министерства по делам местного самоуправления и развитию Корякского округа Камчатского края.

Напомним, выборы глав районов и городских округов осуществляются в соответствии с Законом Камчатского края от 04.06.2014 № 463 «Об отдельных вопросах формирования представительных органов муниципальных районов и избрания глав муниципальных образований в Камчатском крае».