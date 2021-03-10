Узаконить изменение конструкции автомобилей можно будет в камчатской лаборатории

Создание центра и лаборатории по изменению в конструкцию автомобиля рассматривают на Камчатке.

Сейчас техническую экспертизу можно сделать дистанционно в других регионах страны, но для удобства камчатцев было принято решение создать центр и лабораторию на территории края.

«На этой неделе с владельцем СТО, который откликнулся на наше предложение, мы обговорим вопрос по созданию центра на базе его организации. Если переговоры пройдут успешно, предприниматель начнёт работу: будет закупать оборудование, обучать специалистов», - сказал Владимир Каюмов, министр транспорта и дорожного строительства региона.

Как отметил министр, прежде чем вносить изменения в конструкцию автомобиля, необходимо пройти экспертизу. Однако большая часть высокопроходимых джипов в регионе была переделана, а изменения в конструкцию не были внесены. Министерство транспорта и государственная автоинспекция, как правило, идет навстречу автовладельцам, и изменения можно оформить на уже переделанном автомобиле. Но это работает не во всех случаях: есть изменения в автомобиле, которые не будут согласованы.

Владимир Солодов отметил, что необходимо создать алгоритм, по которому жители края смогут передвигаться на автомобилях, адаптированных под камчатские условия.

«Через неделю нужно проинформировать жителей края о создании лаборатории. Должно быть четкое понимание, в какие сроки мы сможем оборудовать лабораторию, какие будут условия ее работы. Следующим шагом будет создание алгоритма, по которому камчатцы смогут узаконить переделанные под наши условия автомобили. Нам нужно добиваться, что эти правила не создавали гражданам неудобств», - поручил Владимир Солодов.

Добавим, регламент по внесению изменений в конструкцию автомобилей включает в себя несколько шагов. Вначале автовладелец должен обратиться в центр, где ему сделают техническую экспертизу на внесение изменений в конструкцию. Затем автолюбителя направляют в ГИБДД для получения согласования на внесение изменений. Следующий шаг – в сертифицированном СТО должны либо внести утвержденные изменения, либо подтвердить соответствие внесённых изменений. Затем в лаборатории оценят качество выполненных на станции технического обслуживания работ. На основании документов госавтоинспекция внесет данные об изменениях в паспорт транспортного средства.