 
В Петропавловске-Камчатском 12:37, 10 Марта, среда
ночью -14°C
днем -2°C
ветер 2,5 м/с
Завтра 11 Марта
-4 ... 1°C
ветер 8,9 м/с
Камчатка в порядке

Очередной снежный циклон надвигается на Камчатку

Очередной снежный циклон надвигается на Камчатку

Снежный циклон с сильным ветром начнет портить погоду в южных районах края, в том числе и краевой столице, уже сегодня вечером, 10 марта, - сообщили в камчатском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Ночью начнутся снежные осадки и усилится юго-восточный ветер, днем снег продолжится. Основной удар на Петропавловск-Камчатский придется на четверг, 11 марта, при этом в краевом центре потеплеет до +1+3 градусов", - сообщили в гидрометцентре.

В пятницу атмосферный вихрь направится в районы края и затронет практически всю Камчатку.

Кроме того, на начало марта 2021 года, несмотря на меньшее количество осадков, которые выпадают обычно в зимний период по территории Камчатки, на горных склонах сохраняется потенциальная лавинная опасность. Любые выходы на заснеженные склоны или к их подножию могут спровоцировать сход снежных лавин.

34

Комментарии

Нет комментариев. Ваш будет первым!
Переместите вправо
Загрузка...
Новости ИА Камчатка
Подробности Власть Коммуналка Земляки Образование Большая рыбалка Карта сайта
Материалы, опубликованные на сайте, не рекомендуются к просмотру лицам в возрасте до 16 лет без присутствия взрослых