Очередной снежный циклон надвигается на Камчатку

Снежный циклон с сильным ветром начнет портить погоду в южных районах края, в том числе и краевой столице, уже сегодня вечером, 10 марта, - сообщили в камчатском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Ночью начнутся снежные осадки и усилится юго-восточный ветер, днем снег продолжится. Основной удар на Петропавловск-Камчатский придется на четверг, 11 марта, при этом в краевом центре потеплеет до +1+3 градусов", - сообщили в гидрометцентре.

В пятницу атмосферный вихрь направится в районы края и затронет практически всю Камчатку.

Кроме того, на начало марта 2021 года, несмотря на меньшее количество осадков, которые выпадают обычно в зимний период по территории Камчатки, на горных склонах сохраняется потенциальная лавинная опасность. Любые выходы на заснеженные склоны или к их подножию могут спровоцировать сход снежных лавин.