Камчатские мастера заняли призовые места на XXIX выставке-ярмарке «ЛАДЬЯ. Сезон 2020-2021» в Москве

С 3 по 7 марта 2021 года в Москве прошла крупнейшая в стране ежегодная выставка-ярмарка народных художественных промыслов «ЛАДЬЯ. Сезон 2020-2021».

По итогам конкурсной программы пятеро камчатских мастеров заняли призовые места, а выставочный стенд региона получил первое место в номинации «За лучшее художественное оформление региональной экспозиции».

Камчатские мастера были награждены дипломами по итогам конкурсной программы выставки-ярмарки "ЛАДЬЯ. Сезон 2020-2021": Сергей Самохин занял третье место в номинации "Российским медикам с признательностью", в этой же номинации заняла второе место Юлтыгина Людмила. В номинации "Охота. Традиции и современность" второе место заняла Кручинина Лидия. Андрей Адуканов и Владимир Сушко награждены дипломами первой степени конкурсной программы выставки-ярмарки.

«Изделия победителей смотра будут рекомендованы для внедрения в массовое производство с учетом спроса торговых организаций», - сказал вице-губернатор Камчатского края Павел Ясевич.

В конкурсной программе выставки ежегодно принимают участие профессиональные художники и мастера народных промыслов, а также студенты учебных заведений, ведущих подготовку кадров для предприятий народных промыслов со всей России.

Также выставочный стенд региона был отмечен в номинации «За лучшее художественное оформление региональной экспозиции», где занял первое место. В этом году стенд изготовлен из дерева и оформлен с элементами этнического орнамента.

«На выставке впервые представлена уникальная экспозиция проекта "Атлас Камчатских сувениров" - визуализация карты региона с обозначением площадей, населенных камчатскими малочисленными народами Севера, их ремеслами, а также месторождения полезных ископаемых, добываемых для изготовления изделий декоративно-прикладного искусства. Проект реализуется совместно с КГБУ "Камчатский краевой объединенный музей" и Камчатской краевой научной библиотекой им. С. П. Крашенинникова. В дальнейшем материалы "Атласа" могут быть использованы мастерами при изготовлении камчатских сувениров с обращением к историческим фактам, подтвержденным научными изысканиями», - рассказал директор АНО «Камчатский выставочно-инвестиционного центр» Владимир Русанов.

Камчатский край на «ЛАДЬЕ. Сезон 2020-2021» представили 7 мастеров, которые подготовили выставочные работы из кости, дерева и меха, традиционную корякскую одежду, украшения и эксклюзивные сувениры для жителей и гостей столицы.