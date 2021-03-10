Камчатка занимает 27-е место в национальном рейтинге инвестиционного климата

На состоявшемся на минувшей неделе совместном совещании Министерства по развитию Дальнего Востока и Арктики и Агентства стратегических инициатив по продвижению новых проектов рассматривались итоги реализации программы повышения инвестиционной привлекательности субъектами ДФО, сообщили в пресс-службе Корпорации развития Камчатки.

В числе дальневосточных регионов, добившихся значительных успехов в формировании на территориях высокой деловой активности неоднократно отмечался Камчатский край. В Национальном рейтинге инвестиционного климата регион по итогам прошлого года занимает 27 место.

«Практически по всем целевым показателям, характеризующим деловую привлекательность, в крае отмечается многолетняя позитивная динамика, – рассказал генеральный директор Корпорации развития Камчатки Константин Коротов. – В минувшем году до 10,4 дня снижено время регистрации юридических лиц, до 13,65 дня уменьшился срок фиксации прав предпринимателей на недвижимость. Чуть более 41 дня при минимальном количестве процедур требуется для подключения инвестиционной площадки к электросетям. Для примера еще в 2017 году для этого требовалось почти в три раза больше времени. Удается добиваться улучшения делового климата и по другим направлениям. Высокой эффективностью характеризуется сформированный в регионе многоканальный механизм взаимодействия бизнеса и власти. Доказательным свидетельством позитивной результативности сформированного в регионе экономического курса является постоянный рост собственных доходов. Даже в кризисном 2020 году налоговые поступления в региональный бюджет по сравнению с предыдущим периодом уменьшились всего на 0,4 процента».

Национальный рейтинг среди других показателей учитывает и результативность деятельности региональных организаций по работе с инвесторами. На Камчатке такой структурой является КРКК. Независимые эксперты неизменно высоко котируют деятельность Корпорации. Её оценка при максимуме в пять баллов не опускалась ниже показателя 4,11.

На совещании Минвостокразвития и АСИ отмечались направления, по которым регионам требуется усилить работу. Подчеркивалась необходимость снижения «административного давления на бизнес через активное взаимодействие с контрольно-надзорными органами и их территориальными подразделениями, совместная работа с Росреестром по сокращению сроков постановки на кадастровый учет, активизация мероприятий по поддержке экспорта».

Руководитель представительства Агентства стратегических инициатив в ДФО Ольга Курилова, говоря о вовлеченности дальневосточных субъектов в реализацию проектов АСИ, в числе наиболее активных и последовательных участников этой работы также отметила Камчатский край.