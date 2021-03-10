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32-летний елизовчанин найден мертвым в реке Авача на Камчатке

32-летний елизовчанин найден мертвым в реке Авача на Камчатке

Следственный комитет на Камчатке начал процессуальную проверку по факту обнаружения трупа мужчины в реке Авача в Елизовском районе.

По предварительным данным, днем 8 марта 2021 года в реке Авача, в городе Елизово Камчатского края рыбаки обнаружили труп мужчины без одежды, - сообщили в СУ СКР по Камчатскому краю.

«Установлено, что погибшим является 32-летний елизовчанин, который ушел из дома накануне гибели, поссорившись со своей сожительницей. Предположительно, смерть потерпевшего наступила от утопления, признаков насильственной смерти не установлено», - рассказали в следкоме.

По итогам доследственной проверки будет принято решение процессуальное решение.

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