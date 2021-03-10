Программа всероссийских соревнований по горнолыжному спорту на Камчатке
Чемпионат и Кубок России по горнолыжному спорту пройдут на Камчатке на горнолыжном комплексе «Морозная» с 31 марта по 4 апреля. По предварительным данным, в соревнованиях примут участие около 150 спортсменов.
Оргкомитет опубликовал программу предстоящего чемпионата и Кубка России.
Чемпионат России по горнолыжному спорту на Камчатке будет проводиться в 4 дисциплинах: слалом, слалом-гигант, супергигант и командные соревнования.
31 марта 2021 года, среда
10.00-11.45 – СУПЕРГИГАНТ
Чемпионат России – мужчины, женщины
12.00-12.40 – церемония открытия соревнований, награждение
1 апреля 2021 года, четверг
10.00-14.00 – СЛАЛОМ-ГИГАНТ
Чемпионат России – мужчины, женщины
14.30-14.45 – церемония награждения
2 апреля 2021 года, пятница
10.00-14.00 – СЛАЛОМ
Чемпионат России – мужчины
Кубок России – женщины
14.30-14.45 – церемония награждения
3 апреля 2021 года, суббота
10.00-14.00 – СЛАЛОМ
Чемпионат России – женщины
Кубок России– мужчины
14.30-14.45 – церемония награждения
4 апреля 2021 года, воскресенье
11.00-12.30 – КОМАНДНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ
Чемпионат России
13.00-13.30 – церемония награждения участников соревнований и церемония закрытия соревнований
В этом году в дни проведения горнолыжного чемпионата доступ на не задействованные в соревнованиях склоны будет открыт для спортсменов-любителей и туристов. Вход на территорию базы «Морозная» для зрителей свободный, парковка будет работать в стандартном режиме. На входе будут оборудованы рамки металлодетекторов.
Соревнования такого уровня проводятся в России раз в год и имеют наивысший статус среди всероссийских соревнований. Горнолыжники из других стран также могут принимать участие. Представители из двух стран уже прислали свои заявки на участие в данных соревнованиях.
Комментарии