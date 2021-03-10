Программа всероссийских соревнований по горнолыжному спорту на Камчатке

Чемпионат и Кубок России по горнолыжному спорту пройдут на Камчатке на горнолыжном комплексе «Морозная» с 31 марта по 4 апреля. По предварительным данным, в соревнованиях примут участие около 150 спортсменов.

Оргкомитет опубликовал программу предстоящего чемпионата и Кубка России.

Чемпионат России по горнолыжному спорту на Камчатке будет проводиться в 4 дисциплинах: слалом, слалом-гигант, супергигант и командные соревнования.

31 марта 2021 года, среда

10.00-11.45 – СУПЕРГИГАНТ

Чемпионат России – мужчины, женщины

12.00-12.40 – церемония открытия соревнований, награждение

1 апреля 2021 года, четверг

10.00-14.00 – СЛАЛОМ-ГИГАНТ

Чемпионат России – мужчины, женщины

14.30-14.45 – церемония награждения

2 апреля 2021 года, пятница

10.00-14.00 – СЛАЛОМ

Чемпионат России – мужчины

Кубок России – женщины

14.30-14.45 – церемония награждения

3 апреля 2021 года, суббота

10.00-14.00 – СЛАЛОМ

Чемпионат России – женщины

Кубок России– мужчины

14.30-14.45 – церемония награждения

4 апреля 2021 года, воскресенье

11.00-12.30 – КОМАНДНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ

Чемпионат России

13.00-13.30 – церемония награждения участников соревнований и церемония закрытия соревнований

В этом году в дни проведения горнолыжного чемпионата доступ на не задействованные в соревнованиях склоны будет открыт для спортсменов-любителей и туристов. Вход на территорию базы «Морозная» для зрителей свободный, парковка будет работать в стандартном режиме. На входе будут оборудованы рамки металлодетекторов.

Соревнования такого уровня проводятся в России раз в год и имеют наивысший статус среди всероссийских соревнований. Горнолыжники из других стран также могут принимать участие. Представители из двух стран уже прислали свои заявки на участие в данных соревнованиях.