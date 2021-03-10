Продукты без маркировки и с нарушениями сроков хранения для питания в частных детских садах нашла прокуратура

Прокуратура Петропавловска - Камчатского проверила как организовано питание детей в частных детских садах на территории краевой столицы.

При проверке пяти дошкольных учреждений выявлены нарушения СанПиН «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» и «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», сообщили в прокуратуре Камчатского края

В частности, выявлены продукты питания без маркировки; с нарушениями сроков хранения, а также факты использования пищевых продуктов, оборот которых при организации детского питания не допускается и т.д.

Руководителям частных детских садов внесены представления об устранении нарушений закона, по результатам рассмотрения которых 12 должностных лиц привлечены к дисциплинарной ответственности.

В отношении руководителей частных дошкольных образовательных организаций возбуждены административные дела по ст. 6.6 (нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания) и ч. 1 ст. 6.7 КоАП РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических требований к условиям отдыха и оздоровления детей, их воспитания и обучения).

Материалы направлены в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Камчатскому краю.

Фактическое устранение нарушений контролируется.