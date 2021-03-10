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Более 15 тысяч «сезонников» приедут на Камчатку на время путины

Более 15 тысяч «сезонников» приедут на Камчатку на время путины

Председатель правительства Александр Кузнецов провел рабочее совещание по вопросу профилактики COVID-19 среди членов экипажей морских судов и сезонных работников, прибывающих на лососевую путину.

В мероприятии приняли участие руководство министерств рыбного хозяйства, здравоохранения, представители Роспотребнадзора, Росрыболовства и председатель Ассоциации добытчиков лососей Камчатки.

"Путина – основное мероприятие 2021 года, которое очень влияет на экономику Камчатского края. По прогнозам, путина этого года будет наиболее крупной за последние годы. В связи с этим ожидается прибытие на территорию более 15 тысяч человек. Необходимо проводить подготовительные мероприятия с целью недопущения завоза на территорию Камчатского края коронавирусной инфекции и её распространения. Были даны основные поручения: формирование графика пребывания и размещения работников, разработка алгоритма проведения тестов прибывающим. По итогам выполнения этих поручений будет организована следующая встреча", - отметил Александр Кузнецов.

Представители министерства здравоохранения полуострова отметили, что количество тестов на определение новой коронавирусной инфекции в регионе достаточно. Также будет проработан вопрос об организации мест тестирования.

Председатель правительства Камчатского края поручил министерству рыбного хозяйства предоставить данные о количестве привлекаемых работников и графики их приезда в Камчатский край.Минздраву было поручено определить наиболее удобные места забора биологического материала для проведения анализа.

Добавим, на оперативном совещании с главой региона министр рыбного хозяйства Андрей Здетоветский рассказал о том, что работодателей будут ориентировать на то, чтобы приезжающие на путину работники были вакцинированы. В том случае, если вакцинация по каким-либо причинам не будет проведена, предусмотрена двухнедельная изоляция.

Напомним, начало лососевой путины запланировано на конец мая. Завоз работников из других регионов будет проходить в течение трёх месяцев — с мая по июль. Акцент будет делаться на привлечение трудовых ресурсов региона.

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