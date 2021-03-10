Более 15 тысяч «сезонников» приедут на Камчатку на время путины

Председатель правительства Александр Кузнецов провел рабочее совещание по вопросу профилактики COVID-19 среди членов экипажей морских судов и сезонных работников, прибывающих на лососевую путину.

В мероприятии приняли участие руководство министерств рыбного хозяйства, здравоохранения, представители Роспотребнадзора, Росрыболовства и председатель Ассоциации добытчиков лососей Камчатки.

"Путина – основное мероприятие 2021 года, которое очень влияет на экономику Камчатского края. По прогнозам, путина этого года будет наиболее крупной за последние годы. В связи с этим ожидается прибытие на территорию более 15 тысяч человек. Необходимо проводить подготовительные мероприятия с целью недопущения завоза на территорию Камчатского края коронавирусной инфекции и её распространения. Были даны основные поручения: формирование графика пребывания и размещения работников, разработка алгоритма проведения тестов прибывающим. По итогам выполнения этих поручений будет организована следующая встреча", - отметил Александр Кузнецов.

Представители министерства здравоохранения полуострова отметили, что количество тестов на определение новой коронавирусной инфекции в регионе достаточно. Также будет проработан вопрос об организации мест тестирования.

Председатель правительства Камчатского края поручил министерству рыбного хозяйства предоставить данные о количестве привлекаемых работников и графики их приезда в Камчатский край.Минздраву было поручено определить наиболее удобные места забора биологического материала для проведения анализа.

Добавим, на оперативном совещании с главой региона министр рыбного хозяйства Андрей Здетоветский рассказал о том, что работодателей будут ориентировать на то, чтобы приезжающие на путину работники были вакцинированы. В том случае, если вакцинация по каким-либо причинам не будет проведена, предусмотрена двухнедельная изоляция.

Напомним, начало лососевой путины запланировано на конец мая. Завоз работников из других регионов будет проходить в течение трёх месяцев — с мая по июль. Акцент будет делаться на привлечение трудовых ресурсов региона.