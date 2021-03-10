На Камчатке набирают волонтёров для участия в программе «Формирование комфортной городской среды»

На Камчатке продолжается набор волонтёров для участия в проекте «Формирование комфортной городской среды». Добровольцы будут помогать в подготовке голосования за объекты, которые планируют благоустраивать в 2022 году в рамках национального проекта «Жилье и городская среда».

Проект запускают Минстрой России и АНО «Диалог Регионы», и его цель - вовлечь граждан в жизнь города и сделать так, чтобы городская среда отвечала потребностям всех групп населения. Голосование во всех субъектах пройдет в течение одного месяца — с 26 апреля по 30 мая 2021 года. Объекты, набравшие наибольшее число голосов, будут включены в адресный перечень для благоустройства на 2022 год.

«В волонтёрской деятельности любой проект особенный. Формирование комфортной городской среды касается каждого из нас – это наши дворы, парки, скверы и другие значимые территории. Я бы советовал каждому попробовать себя не только в этом проекте, но и в других акциях и мероприятиях. Волонтёрская деятельность может стать развитием профессионального опыта», - поделился волонтёр Иван Ювкаев.

Среди участников, которые уже зарегистрировались для этого масштабного проекта, много тех, кто не первый раз в рядах волонтёров. Плюсы добровольчества, по их мнению, в том, что можно познакомиться с единомышленниками, поучаствовать в различных мероприятиях и получить опыт в различных сферах, который пригодится в жизни. Участие в проекте «Формирование комфортной городской среды» – это реальный шанс участвовать в благоустройстве и преображении своего края.

Стать волонтёром проекта «Формирование комфортной городской среды» могут активные камчатцы в возрасте от 16 лет.

Заполнить анкету на участие можно до 22 марта 2021 года на сайте