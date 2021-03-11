Волонтёры могут стать участниками проекта «Социальная карта Камчатки»

Такое предложение внёс Владимир Солодов на заседании совета при губернаторе Камчатского края по вопросам добровольчества. Главная цель — повышение мотивации волонтёров для их регистрации через портал dobro.ru.

На заседании было сказано, что в крае необходимо усилить мотивационную составляющую жителей края, желающих стать волонтёрами. Будущему волонтёру необходимо пройти регистрацию через всероссийский сайт, посвященный волонтёрскому движению. На сегодня материальная составляющая мотивации — запись в волонтёрской книжке. Она даёт ряд привилегий, таких как включение времени занятий волонтёрской деятельностью в трудовой стаж, дополнительные баллы при поступлении и т.д. Губернатор Камчатского края сообщил, что материальная составляющая должна быть более ощутимой.

«Необходимо объяснять потенциальным волонтёрам преимущества регистрации через данный сайт. Можно подумать над вариантом включения волонтёров в число участников проекта «Социальная карта Камчатки» и подобрать для них соответствующий набор льгот. По статистике среди волонтёров большая часть — представители молодёжи. Нужно подумать над мотивационной составляющей «Социальной карты Камчатки», интересной этой возрастной категории. Это позволит замотивировать волонтёров регистрироваться через портал dobro.ru и даст возможность организаторам различных мероприятий привлекать официально зарегистрированных волонтёров к участию в проводимых ими активностях», — сказал Владимир Солодов.

Глава региона надеется, что на эту инциативу откликнутся партнёры проекта «Социальная карта» из числа предпринимателей Камчатки. Возможно, количество таких предпринимателей увеличится.

Владимир Солодов отметил, что все краевые волонтёрские мероприятия, заявленные через портал dobro.ru, будут иметь ту или иную поддержку правительства региона.

Глава региона также поручил проработать варианты проведения мероприятий для волонтёров и наград, которыми будут отмечены жители края, занимающиеся добровольческой деятельностью.