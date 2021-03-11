 
В Петропавловске-Камчатском 11:32, 11 Марта, четверг
ночью -6°C
днем 1°C
ветер 10,3 м/с
Завтра 12 Марта
-6 ... 0°C
ветер 7,2 м/с
Камчатка в порядке

На Камчатке пройдет всероссийский экологический форум

На Камчатке пройдет всероссийский экологический форум

Всероссийский форум, посвящённый экологии, пройдёт на Камчатке осенью 2021 года. Предварительный проект мероприятия был презентован на заседании совета при губернаторе Камчатского края по вопросам добровольчества в Камчатском крае. Его презентовала директор АНО «Ресурсный центр добровольчества Камчатского края» Анастасия Орлова.

Одной из главных задач форума станет создание условий для совместного решения проблем сохранения природного и культурного наследия России в рамках межрегионального сотрудничества. Форум будет включать теорию, практику по нескольким направлениям, а также культурную программу.

Теоретические мероприятия – встречи с экспертами, учеными, медийными личностями, лектории, круглые столы с представителями исполнительных органов государственной власти и представителями бизнеса, стратегические сессии по моделированию дальнейшего взаимодействия участников. Практическая часть предусматривает экологические акции, мероприятия по благоустройству заповедных троп, мастер-классы и многое другое. Культурная программа позволит познакомиться с природой и культурой Камчатки, она включает экскурсии и участие в культурных и традиционных мероприятиях, характерных как для Камчатки, так и для других регионов России.

Организаторы планируют привлечь к участию в форуме представителей экологических организаций из нескольких регионов России и наладить их эффективное взаимодействие.

Губернатор Камчатского края Владимир Солодов отметил, что в проект форума необходимо включить инициативы, которые уже реализуются в регионе.

В их числе проекты образовательно-научного центра «Ойкумена», проект «Школа защитников природы», проект «Волонтёры ЮНЕСКО» парка «Вулканы Камчатки», мероприятия, проводимые ассоциацией ООПТ и т.д.

«Важно, чтобы форум стал точкой сбора региональных инициатив. Их в регионе реализуется достаточно много, начиная от обособленных, таких как «Береги Камчатку» и заканчивая более массовыми. Нужно сформулировать концепцию форума таким образом, чтобы он имел более широкое значение с точки зрения экологической тематики. Следует серьёзное внимание уделить подготовке к форуму, чтобы реализовать как можно больше инициатив и привлечь как можно больше людей для участия», — отметил Владимир Солодов.

Глава региона считает, что форум должен стать площадкой для ознакомления и сбора экологических практик других регионов. Кроме того, Камчатка как особый регион должна презентовать участникам мероприятия свои уникальные инициативы, которые реализуются в крае.

Владимир Солодов поручил вице-губернатору Камчатского края Павлу Ясевичу провести ряд совещаний при участии министра природных ресурсов и экологии, руководителей ООПТ и других заинтересованных лиц и определить, что именно будет лежать в основе предстоящего форума, а что станет дополнительными активностями. Далее концепция будет презентована главе региона, после чего организаторы займутся подготовкой к мероприятию.

Напомним, губернатор Камчатского края считает вопросы экологии региона приоритетными в своей работе и работе правительства Камчатского края в целом. Так, в 2020 году была проведена большая работа и запущен ряд проектов по улучшению экологической обстановки края. В их числе проект «Школа защитников природы», проект по утилизации автомобильных покрышек. Кроме того, в 2021 году подписано соглашение с инвестором, компанией «Новатэк», о поставке лабораторного оборудования для запуска проекта по экологическому мониторингу на территории Камчатского края.

экологический форум
42

Комментарии

Нет комментариев. Ваш будет первым!
Переместите вправо
Загрузка...
Новости ИА Камчатка
Подробности Власть Коммуналка Земляки Образование Большая рыбалка Карта сайта
Материалы, опубликованные на сайте, не рекомендуются к просмотру лицам в возрасте до 16 лет без присутствия взрослых