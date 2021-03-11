На Камчатке пройдет всероссийский экологический форум

Всероссийский форум, посвящённый экологии, пройдёт на Камчатке осенью 2021 года. Предварительный проект мероприятия был презентован на заседании совета при губернаторе Камчатского края по вопросам добровольчества в Камчатском крае. Его презентовала директор АНО «Ресурсный центр добровольчества Камчатского края» Анастасия Орлова.

Одной из главных задач форума станет создание условий для совместного решения проблем сохранения природного и культурного наследия России в рамках межрегионального сотрудничества. Форум будет включать теорию, практику по нескольким направлениям, а также культурную программу.

Теоретические мероприятия – встречи с экспертами, учеными, медийными личностями, лектории, круглые столы с представителями исполнительных органов государственной власти и представителями бизнеса, стратегические сессии по моделированию дальнейшего взаимодействия участников. Практическая часть предусматривает экологические акции, мероприятия по благоустройству заповедных троп, мастер-классы и многое другое. Культурная программа позволит познакомиться с природой и культурой Камчатки, она включает экскурсии и участие в культурных и традиционных мероприятиях, характерных как для Камчатки, так и для других регионов России.

Организаторы планируют привлечь к участию в форуме представителей экологических организаций из нескольких регионов России и наладить их эффективное взаимодействие.

Губернатор Камчатского края Владимир Солодов отметил, что в проект форума необходимо включить инициативы, которые уже реализуются в регионе.

В их числе проекты образовательно-научного центра «Ойкумена», проект «Школа защитников природы», проект «Волонтёры ЮНЕСКО» парка «Вулканы Камчатки», мероприятия, проводимые ассоциацией ООПТ и т.д.

«Важно, чтобы форум стал точкой сбора региональных инициатив. Их в регионе реализуется достаточно много, начиная от обособленных, таких как «Береги Камчатку» и заканчивая более массовыми. Нужно сформулировать концепцию форума таким образом, чтобы он имел более широкое значение с точки зрения экологической тематики. Следует серьёзное внимание уделить подготовке к форуму, чтобы реализовать как можно больше инициатив и привлечь как можно больше людей для участия», — отметил Владимир Солодов.

Глава региона считает, что форум должен стать площадкой для ознакомления и сбора экологических практик других регионов. Кроме того, Камчатка как особый регион должна презентовать участникам мероприятия свои уникальные инициативы, которые реализуются в крае.

Владимир Солодов поручил вице-губернатору Камчатского края Павлу Ясевичу провести ряд совещаний при участии министра природных ресурсов и экологии, руководителей ООПТ и других заинтересованных лиц и определить, что именно будет лежать в основе предстоящего форума, а что станет дополнительными активностями. Далее концепция будет презентована главе региона, после чего организаторы займутся подготовкой к мероприятию.

Напомним, губернатор Камчатского края считает вопросы экологии региона приоритетными в своей работе и работе правительства Камчатского края в целом. Так, в 2020 году была проведена большая работа и запущен ряд проектов по улучшению экологической обстановки края. В их числе проект «Школа защитников природы», проект по утилизации автомобильных покрышек. Кроме того, в 2021 году подписано соглашение с инвестором, компанией «Новатэк», о поставке лабораторного оборудования для запуска проекта по экологическому мониторингу на территории Камчатского края.