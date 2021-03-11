Новая маркировка мороженого и сыров защитит камчатцев от несвежей продукции

Новые правила маркировки мороженого и сыров вступают в силу с 1 июня 2021 года. Камчатские молокоперерабатывающие предприятия продолжают активную подготовку к вступлению в силу новых правил.

Министр сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Вячеслав Черныш провел рабочую встречу с ведущими предприятиями молочной отрасли АО «Молокозавод Петропавловский» и АО «Заречное» с участием представителя компании «VEKAS».

«Наша компания занимается автоматизацией промышленных производств, в первую очередь пищевых, и внедрением системы цифровой маркировки товаров. Сегодня провели технический аудит «Молокозавода Петропавловский», осмотрели линии розлива молочной продукции с целью определения оптимального способа внедрения цифровой маркировки. Предприятие имеет одну производственную линию мороженого, срок введения маркировки - 1 июня», - сказал Андрей Косманин, технический директор компании «VEKAS».

В ходе осмотра производственной линии специалист определил оптимальный способ нанесения маркировки на продукцию. Предполагается, что QR-код будет печататься на упаковке. Для этого предприятию будет необходимо закупить дополнительное оборудование.

«Работу по обязательной маркировке мы начали уже более полугода назад, долго выбирали поставщика оборудования. У «VEKAS» достаточный опыт по внедрению обязательной маркировки - они успешно работают с медикаментами, алкогольной и табачной продукцией. У предприятия комплексный подход к программно-аппаратному обеспечению. Времени осталось немного, но мы уложимся в сроки, и потребитель не останется без мороженого от местного производителя», - сказал Константин Лосев, исполняющий обязанности директора АО «Молокозавод Петропавловский».

Оборудование для маркировки молочной продукции предусмотрено как для крупных предприятий, так и для частных, небольших молокозаводов. Автоматические системы предусмотрены для высокопроизводственных линий, они позволяют полностью автоматизировать процесс нанесения маркировки, считывания кодов, контроля продукции. Ручные системы позволяют с помощью компьютера, ручного сканера штрихкодов или устройства автоматического сканирования с ручной подачей продукта и программного обеспечения осуществлять маркировку, контроль и последующее занесение информации в базу данных. Это оборудование более доступное по цене, оно предназначено для небольших предприятий.

«На упаковку будет наноситься уникальный QR-код. Он подтвердит, что продукция произведена конкретным производителем и что это не фальсификат. Когда у молочной продукции выйдет срок годности, сканер на кассе просто не пропустит его в продажу. Новая маркировка защитит потребителя от покупки некачественной и несвежей продукции», - сказал министр пищевой и перерабатывающей промышленности региона Вячеслав Черныш.

Напомним, запрет оборота немаркированной продукции наступит в три этапа. Первая группа - мороженое и сыры - запускается 1 июня 2021 года. Вторая - молочная продукция со сроком годности более 40 дней – 1 сентября 2021 года. Переход третьей группы, молочной продукции со сроком годности менее 40 дней, запланирован на 1 декабря 2021 года.