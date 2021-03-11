Семь камчатцев пострадали от мошенников за одни сутки

Семь жителей Камчатского края за минувшие сутки стали жертвами дистанционных мошенников и обратились с заявлением в полицию.

Как сообщили в УМВД по Камчатскому краю, четверо обманутых камчатцев лишились своих денежных средств при покупке-продаже товаров и услуг в различных социальных-сетях и интернет-магазинах. Так, 58-летняя женщина, планируя арендовать квартиру по объявлению, размещенному в социальной сети, перевела на указанный злоумышленником банковский счёт более 21 тысячи рублей. Еще двое мужчин и одна женщина лишились своих денежных средств аналогичным образом на общую сумму около 55 тысяч рублей при покупке автомобильных шин, лодочного мотора и других товаров на популярных интернет-площадках. Они также выполняли требования звонивших злоумышленников и переводили свои денежные средства на указанные мошенниками банковские счета.

Трое граждан пострадали от самой распространенной схемы мошенничества – звонка от сотрудника «службы безопасности банка». Лжесотрудники сообщали заявителям, что неизвестные пытаются похитить деньги с их банковских карт или неправомерно оформить кредит на их имя. Под предлогом предотвращения хищения денежных средств, злоумышленники выясняли у потерпевших реквизиты банковских карт и коды-подтверждения.

Общий ущерб, причиненный заявителям, составил 806600 рублей.

По данным фактам возбуждены и расследуются уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ст. 158 «Кража» и ст.159 «Мошенничество» Уголовного кодекса Российской Федерации. Принимаются меры к розыску лиц, причастных к совершению преступлений.