Медали за вклад в борьбу с новой коронавирусной инфекцией получили камчатские медики

В Федерации профсоюзов Камчатки прошло торжественное награждение врачей и медицинских сестёр, чья работа напрямую связана с COVID-19.

Памятная медаль «За особый вклад в борьбу с коронавирусом» была учреждена Центральным комитетом профсоюза работников здравоохранения РФ для того, чтобы поощрить членов профсоюзного актива, принимавших непосредственное участие в преодолении пандемии COVID-19.

С приветственным словом к врачам, фельдшерам и медсёстрам обратилась заместитель министра здравоохранения Камчатского края Марина Волкова.

«Я хочу сказать вам огромное спасибо. Только благодаря вам мы выстояли. Мы вместе учились бороться с этой новой для всех болезнью. Благодаря нашим слаженным действиям, упорной совместной работе мы справились. Конечно, нам много помогали, например, обеспечивали лекарственными средствами. Я очень благодарна вам, что защитили нас, и вашим родным, которые помогли вам выстоять. Мы справились, потому что действовали вместе, справимся и с новыми задачами, если объединимся», – добавила Марина Волкова.

Памятные медали «За особый вклад в борьбу с коронавирусом» были вручены 70 медицинским работникам из различных больниц и поликлиник края. Ещё 8 медиков были отмечены особым знаком и грамотами Федерации независимых профсоюзов России.

«Такие награды у нас получили не только медицинские работники полуострова, но и сотрудники «Центра гигиены и эпидемиологии Камчатского края». Все эти люди внесли неоценимый вклад в борьбу с коронавирусной инфекцией в регионе. Все они отмечены по линии профсоюза работников здравоохранения РФ», – добавила председатель Камчатской краевой организации профсоюза работников здравоохранения Лариса Покрищук.

Напомним, памятная медаль «За особый вклад в борьбу с коронавирусом» была учреждена Центральным комитетом профсоюза работников здравоохранения РФ осенью 2020 года