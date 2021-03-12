 
В Петропавловске-Камчатском 10:37, 12 Марта, пятница
ночью -6°C
днем 0°C
ветер 7,2 м/с
Завтра 13 Марта
-8 ... -4°C
ветер 8,9 м/с
Камчатка в порядке

Медали за вклад в борьбу с новой коронавирусной инфекцией получили камчатские медики

Медали за вклад в борьбу с новой коронавирусной инфекцией получили камчатские медики

В Федерации профсоюзов Камчатки прошло торжественное награждение врачей и медицинских сестёр, чья работа напрямую связана с COVID-19.

Памятная медаль «За особый вклад в борьбу с коронавирусом» была учреждена Центральным комитетом профсоюза работников здравоохранения РФ для того, чтобы поощрить членов профсоюзного актива, принимавших непосредственное участие в преодолении пандемии COVID-19.

С приветственным словом к врачам, фельдшерам и медсёстрам обратилась заместитель министра здравоохранения Камчатского края Марина Волкова.

«Я хочу сказать вам огромное спасибо. Только благодаря вам мы выстояли. Мы вместе учились бороться с этой новой для всех болезнью. Благодаря нашим слаженным действиям, упорной совместной работе мы справились. Конечно, нам много помогали, например, обеспечивали лекарственными средствами. Я очень благодарна вам, что защитили нас, и вашим родным, которые помогли вам выстоять. Мы справились, потому что действовали вместе, справимся и с новыми задачами, если объединимся», – добавила Марина Волкова.

Памятные медали «За особый вклад в борьбу с коронавирусом» были вручены 70 медицинским работникам из различных больниц и поликлиник края. Ещё 8 медиков были отмечены особым знаком и грамотами Федерации независимых профсоюзов России.

«Такие награды у нас получили не только медицинские работники полуострова, но и сотрудники «Центра гигиены и эпидемиологии Камчатского края». Все эти люди внесли неоценимый вклад в борьбу с коронавирусной инфекцией в регионе. Все они отмечены по линии профсоюза работников здравоохранения РФ», – добавила председатель Камчатской краевой организации профсоюза работников здравоохранения Лариса Покрищук.

Напомним, памятная медаль «За особый вклад в борьбу с коронавирусом» была учреждена Центральным комитетом профсоюза работников здравоохранения РФ осенью 2020 года

16

Комментарии

Нет комментариев. Ваш будет первым!
Переместите вправо
Загрузка...
Новости ИА Камчатка
Подробности Власть Коммуналка Земляки Образование Большая рыбалка Карта сайта
Материалы, опубликованные на сайте, не рекомендуются к просмотру лицам в возрасте до 16 лет без присутствия взрослых