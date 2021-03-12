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Лавиноопасные участки на Камчатке оборудуют предупреждающими знаками

Лавиноопасные участки на Камчатке оборудуют предупреждающими знаками

В соответствии с поручением губернатора Камчатского края в министерстве специальных программ проведено совещание о выработке дополнительных мер по защите населения Камчатского края от снежных лавин.

«Всего на территории Камчатского края существует 103 лавиноопасных участка. В ближайшее время будут уточнены дополнительные лавиноопасные участки на территории всех муниципальных образований, – рассказал Александр Заболиченко. – Дополнительные меры будут направлены на информирование населения относительно опасности выхода на ненадежные склоны. Все эти меры позволят нам предупредить население Камчатского края о потенциальной опасности и предотвратить чрезвычайные ситуации».

Новые участки, определенные как лавиноопасные, будут оборудованы сигнальными аншлагами и предупреждающими знаками для жителей и гостей края.

«Я хочу снова предупредить всех соблюдать осторожность и быть внимательными к предупреждающим знакам. Не выходите на потенциально опасные места за городом и в городской черте, чтобы сохранить жизнь себе и своим близким», – почеркнул Александр Заболиченко.

Напомним, на прошедшем во вторник оперативном совещании с членами правительства Камчатского края Владимир Солодов дал поручение внимательно проанализировать ситуацию с лавиноопасными участками, в первую очередь в черте населенных пунктах полуострова, которые могут нести угрозу жизни и здоровью жителей, и разработать комплекс мер по обеспечению безопасности наших граждан.

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