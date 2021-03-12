Горнолыжные состязания пройдут на Камчатке с соблюдением мер профилактики COVID-19

На чемпионате и Кубке России по горнолыжному спорту будут соблюдены все меры по предупреждению и профилактике новой коронавирусной инфекции, заявил на заседании оргкомитета главный судья соревнований Сергей Петров.

На Камчатке масочный режим продлен до 21 марта. Жителям полуострова старше 65 лет предписано соблюдать самоизоляцию.

«Пока на Камчатке действует масочный режим. В этом формате лица, обслуживающие соревнования, обязаны соблюдать масочный режим. Мы будем соблюдать все меры безопасности и осуществлять обязательную проверку для спортсменов и судей: наличие отрицательных ПЦР-тестов, соблюдение мер социальной дистанцирования, контроль температуры тепловизорами», - рассказал Сергей Петров.

Напоминаем, что чемпионат и Кубок России по горнолыжному спорту пройдут на Камчатке на горнолыжном комплексе «Морозная» с 31 марта по 4 апреля.