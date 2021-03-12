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Всё о «Берингии»: редкие фотографии об истории гонки размещены на сайте камчатского госархива

Всё о «Берингии»: редкие фотографии об истории гонки размещены на сайте камчатского госархива

С редкими архивными фотографиями «Берингии» приглашают ознакомиться жителей Камчатки. Тематическая подборка снимков опубликована на официальных интернет-ресурсах государственного архива Камчатского края.

В рамках зимнего фестиваля "Берингия 2021" на сайте госархива, а также на официальной странице учреждения в сети Instagram размещены фотографии из фондов краевого государственного казенного учреждения "Государственный архив Камчатского края", сообщила руководитель краевого агентства ЗАГС и архивного дела Наталия Польшина. На снимках запечатлены события 30-летней давности, изображены организатор первой и последующих гонок Александр Печень, каюры, участвовавшие в гонке в 1991 году и т.д.

«В государственном архиве Камчатского края находится много важных с точки зрения сохранения культурного наследия документов. На регулярной основе в течение нескольких лет учреждение готовит материалы, посвященные главному зимнему событию Камчатки, — «Берингии». 2021 год не стал исключением. Из фондов государственного архива были взяты негативы фотоплёнок, напечатаны, оцифрованы и размещены в открытом доступе. Это редкие фотографии, которые ранее нигде не были опубликованы, и этим они особенно ценны для сохранения истории нашего края и особенно истории возникновения гонки на собачьих упряжках», — рассказала Наталия Польшина.

Напомним, «Берингия» — традиционная Камчатская гонка на собачьих упряжках. Проводится ежегодно с 1990 года. С идеей проведения гонок выступил журнал «Северные просторы». При поддержке Всесоюзного Фонда Народов Севера, Сибири и Дальнего Востока первая гонка прошла в январе 1990 года. На трассу протяжённостью 250 километров вышли 8 упряжек. На следующий год длина трассы составила уже 1980 километров.Сейчас гонка проводится на трассе длиной 950 километров.

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