Камчатские производители овощей получат материальную поддержку

Губернатор Камчатского края Владимир Солодов рассказал, как власти региона планируют возрождать овощеводство.

По его словам, в настоящий момент это два направления в работе — выделение дополнительной субсидии на восстановление предприятий, выращивающих растения в открытом грунте, и создание тепличного комплекса, который будет обеспечивать полуостров продуктами круглый год.

«Наша задача — планомерно начать восстановление наших предприятий, которые занимаются выращиванием овощей в открытом грунте. Здесь особое внимание уделяется нашему предприятию "Овощевод". Нам необходимо выделить дополнительную субсидию, чтобы по крайней мере обеспечить закупку семенного материала и посев необходимых площадей, что позволит получить оборотные средства и удержать в этом году предприятие на плаву. В перспективе мы планируем разработать программу развития предприятия. Конечно, и другие предприятия тоже смогут претендовать на поддержку. Сейчас конкретные цифры министерство сельского хозяйства разрабатывает по моему поручению», — сказал Владимир Солодов в ходе программы «Камчатка: главное за неделю».

Он напомнил, что в регионе уже ведутся подготовительные работы по строительству тепличного комплекса. Объект завершат в 2023 году. Комплекс сможет круглогодично обеспечивать полуостров свежими овощами.

Напомним, в ходе рабочей поездки в ДФО председатель Правительства РФ Михаил Мишустин дал поручение по выравниванию самообеспеченности по ключевым группам продуктов питания на Дальнем Востоке.