Камчатские горнолыжники в этом сезоне используют новые подъемники

Новые подъемники используют спортсмены, которые занимаются в КГАУ СШОР "Эдельвейс". Один из них находится на горнолыжной базе "Кирпичики». Ещё один подъёмник ленточного типа нового образца — совершенно новый для Камчатки — установлен на "Эдельвейсе".

Новое оборудование уже испытали камчатские спортсмены. На базе "Кирпичики" с ним работает тренер, участница Олимпийских игр в Сочи, чемпионка России Мария Аверина (Бедарёва).

"Подъемник хорош тем, что разгружает основной. Детей много, они разного возраста и разного уровня подготовки. Раньше все занимались на одном, а теперь можно разделить спортсменов на группы и использовать другой подъёмник. Также у нас появилось новое, большое, удобное здание базы", – рассказала тренер по горнолыжному спорту Мария Аверина.

В новом административном здании расположены сушильные зоны, полки для лыж, тренерская комната, раздевалки, скамьи для спортсменов. Подъемник на базе "Эдельвейс" - ленточного типа, он работает как эскалатор и рассчитан на детей с трех лет.

"В 2020 году была сделана проектная документация на систему искусственного оснежения для этой базы. Мы уже получили на неё положительное заключение экспертизы. Это долгожданное событие. Сейчас мы ищем источник финансирования, чтобы начать строительство данной системы", – сказал министр спорта Камчатского края Константин Хмелевский.

Новое оборудование, установленное на горнолыжной базе «Кирпичики», изготовлено российским производителем. Представитель завода приехал на Камчатку, чтобы оказать консультативную поддержку при монтаже подъёмника.